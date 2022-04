2NE1 y Blackjack viven un eufórico reencuentro: así ocurrió este inolvidable momento en Coachella

"¡Blackjack, let's go!", expresó la cantante, rapera y compositora surcoreana Lee Chae Rin, mejor conocida como CL, ante el reencuentro de 2NE1 en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley o simplemente conocida como Coachella, el cual se lleva a cabo en Indio, California, Estados Unidos. Los miles de fans que asistieron al show de CL, no se esperaban que presenciarían la esperada reunión de las "Reinas del K-Pop", una vez más, sobre un escenario.

CL subió al escenario en el Festival Coachella como parte del set "Heads In The Clouds Forever", de la compañía discográfica estadounidense 88rising, donde interpretó varios éxitos de su carrera como solista, entre estos "Hello Bitches", "Chuck" y "Spicy".

En una parte de su concierto, salió del escenario y momentos después regresó acompañada de sus entrañables amigas Park Bom, Sandara Park y Minzy. Los fans vieron en lo alto del escenario cuatro siluetas, esto no era un simulacro, ¡2NE1 estaba de vuelta!

La canción perfecta para este momento llenó de adrenalina y euforia fue "I Am the Best", la canción más representativa de la trayectoria artística de este extraordinario girl group originario de Corea del Sur. Al finalizar su performance, Blackjack gritó enérgico tras lo presenciado, no era para menos, 2NE1, las indiscutibles "Reinas del K-Pop" volvía a estar juntas en el escenario.

En sus redes sociales, CL comentó que después de haber sido invitada al Festival Coachella, pensó en tener a su lado a Park Bom, Sandara Park y Minzy, "porque quería que nos uniéramos a través de mi fuerza y la nuestra, antes de que fuera demasiado tarde".

A través de esta presentación, queríamos saludar a todas las personas que nos han protegido y estado con nosotros todo este tiempo, y dar las gracias a quienes han amado y pasado tiempo con 2NE1, durante los últimos 13 años.

Asimismo, la cantante de 31 años de edad y originaria de Seúl, Corea del Sur, resaltó que ese día fue "tan importante y significativo para mí", más que para nadie, esperando que las emociones que experimentaron los fans a través de 2NE1 en el pasado, se revivan nuevamente.

"Quiero agradecer una vez más a mis amigas, que ayudaron a que nuestra actuación de hoy brillara, así como a todos los que crearon esta actuación con nosotros. Continuaré avanzando para el día siguiente, en el que pueda llenar este escenario durante una hora completa".

Estas fueron algunas de las reacciones de Blackjack: "no lo creo, díganme algo más icónico que este momento", "domingo de resurrección", "¿quién dijo 2022 sorpréndeme?, para darle unos besotes", "definitivamente este año está siendo realmente increíble. Primero volvió Big Bang y ahora 2NE1 juntas en un mismo escenario; feliz de ver este precioso momento de los reyes y reinas del K-Pop" y muchos más.

La agrupación 2NE1, acrónimo de la frase en inglés "New Evolution of the 21st century (Nueva Evolución del siglo 21)", fue lanzada por YG Entertainment; tuvo su debut oficial el 6 de mayo de 2009 con el estreno de su sencillo "Fire". Tuvieron grandes éxitos como "I Don’t Care", "Missing You", la poderosísima "I Am the Best" y muchos más.

Fue en abril de 2016 cuando Minzy tomó la decisión de no volver a firmar con YG Entertainment y posteriormente, se confirmó su salida del grupo. El 25 de noviembre de 2016, la agencia surcoreana anunció la separación de 2NE1. También se dio a conocer que CL y Sandara firmaron un contrato en solitario, pero Park Bom no firmó de vuelta con YG Enterteinment.

Las cuatro artistas han llevado a cabo proyectos en solitario y en varias ocasiones, han expresado sus deseos de volver a grabar música como 2NE1.

Cabe recordar que la última vez que estuvieron juntas en un escenario, fue en la entrega de los Mnet Asian Music Awards (MAMA) de 2015, que tuvo lugar en el AsiaWorld-Expo en Hong Kong, en la República Popular China.