2PM, boy band de la segunda generación del K-Pop, terminó su servicio militar y regresó más fuerte

Uno de los comebacks más esperados era el de la agrupación surcoreana 2PM, la cual estuvo ausente de los escenarios durante casi cinco años, ya que sus integrantes Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho y Chansung estuvieron llevando a cabo el servicio militar obligatorio. La boy band perteneciente a la segunda generación del K-Pop, lanzó su séptimo full álbum "MUST".

Cabe recordar que fue en septiembre de 2016 cuando 2PM lanzó su sexto álbum de larga duración "Gentlemen's Game". Posteriormente sus integrantes comenzaron con el servicio militar y mientras unos llevaban a cabo esta obligación de todo ciudadano de Corea del Sur, otros realizaban proyectos en solitario.

El nuevo álbum de 2PM, "MUST", pretende ser un álbum que se debe escuchar como sugiere el título, con una sencillez pero autenticidad que capture la esencia del grupo. Incluye 10 canciones de las cuales, los integrantes de la boy band participaron en la composición de siete.

Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho y Chansung participaron activamente en la planificación general del álbum, incluida la lista de canciones, la composición y el concepto, aumentando así la satisfacción de los fans y el público.

La canción principal "Make it", fue escrita y compuesta por Wooyoung y comenzó con preguntas como "¿Si el amor vuelve, qué debo decir?" y "¿Si nuestro regreso es ahora, qué debemos hacer?".

A partir de estas interrogantes obtuvo la siguiente respuesta: "enfrentarse a una fuerte atracción irresistible y las cosas que debes hacer y debes hacer". El Idol lo expresó en una melodía fascinante, elevando la energía de 2PM al más alto nivel.

El intro del álbum es una canción con una dulce interpretación de jazz, con un sonido romántico y relajado, que brinda la atmósfera general del nuevo álbum e invita a los oyentes al reino de 2PM.

Jun. K escribió la letra para sí mismo y participó en la composición de "OK or Not", expresando "sentimientos de fingir estar bien pero en realidad no estar bien" con honestidad y calma.

Otra de las canciones es "The Cafe", un tema con una sensibilidad de género pop, que expresa el deseo de pasar tiempo con la persona que te gusta en un lindo y tranquilo café frente a la casa. La canción de R&B "Moon & Back" se caracteriza por una melodía suave y dulce, tanto como las letras dulces y completas que comparan la mente de la otra persona con "ir alrededor de la luna".

"Two of us" es una significativa canción que 2PM dedica a su fandom, Hottest; los seis integrantes cantaron con sinceridad, pensando en los fans que han sido la mayor fortaleza y apoyo al grupo durante mucho tiempo.

En un comunicado la agencia surcoreana JYP Entertainment, la cual lanzó y representa a la boy band, manifestó:

"La larga espera de Hottest y la pasión ardiente de 2PM crearon una sinergia explosiva, finalmente dibujando la música que debes ver. 2PM, que se ha establecido como un grupo masculino verdaderamente representativo en los corazones de los fanáticos del K-Pop, presenta una fuerte belleza con su nuevo álbum "MUST" después de mucho tiempo".

Y como otro regalo especial para sus millones de fans, 2PM lanzó un MV para "The Cafe", uno de los B-Sides de su full álbum "MUST".

En contraste con la vibra sexy y suave de su canción principal "Make it", el video veraniego para "The Cafe" sigue a los integrantes de 2PM mientras realizan un viaje refrescante y disfrutan juntos del aire libre.