3 canciones de Bad Bunny perfectas para dedicar a un ex amor

Hay artistas que son capaces de hablar de amor y desamor en sus canciones en un equilibrio perfecto, sea con un ritmo lento o un poco más movido, con letras y ritmo ideales para presumir los mejores pasos en la pista de baile. Y no hay nadie que lo logra mejor que el puertoriqueño Bad Bunny. Aquí te dejamos 3 de las canciones del cantante de trap ideales para que le dediques a esa persona que aún no has superado. Dos de ellas son colaboraciones con otros dos grandes del género urbano.

A pesar de que a Bad Bunny se le critica por la calidad de sus letras, las cuales muchas veces tienen contenido sexual muy explicito, lo cierto es que el oriundo de Puerto Rico también es capaz de inspirarse y cantarle al amor, más cuando este acabó. Ve y escucha de lo que hablamos.

Hace casi 3 años, Bad Bunny fue invitado por el cantante Anuel AA a colaborar con él en la canción La última vez. Esta canción como muchas otras del género urbano en donde se habla al desamor, tiene un ritmo lento a la vez que por momentos, más en las partes rapeadas por Bunny, acelera los bites por segundo.

La última vez habla sobre esa dualidad que se experimenta luego de perder un amor por haberle hecho daño y no haberlo sabido valorar cuando estaba a tu lado. Aunque por momentos la canción también deja ver que el amor y el candor de este no ha desaparecido por completo.

"Ma', yo no te engrilleto. Si no quieres estar conmigo a tiempo completo. Tú me dices y yo te lo respeto", versa una de las partes de Bad Bunny.

Dos años después de la colaboración con Anuel, Bad Bunny juntaría su voz con la del cantante colombiano J Balvin para lanzar el sencillo La canción, segundo sencillo de Oasis álbum colaborativo entre el puertorqieuño y el oriundo de Colombia.

La canción es sin duda una de las canciones, valga la redundancia, más tristes de ambos artistas urbanos. Una vez más se trata de una balada lenta, aunque por momentos rapeada por parte de Bunny.

La canción trata sobre el cómo muchas veces las personas aparentan cosas que no son en relación a los sentimientos que aún conservan hacia viejos amores. En esta ocasión la persona reconoce que cuando escucha cierta canción, de ahí el nombre del sencillo, se le vienen a la mente todos los momentos que pasó junto a esa persona que ya no está en sus brazos.

"Pensaba que te había olvidao, eh. Pero pusieron la canción, eh, eh, eh. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidao, eh", son las palabras que componen el coro de La canción.

Esta exitosa colaboración alcanzó rápidamente el lugar numero 1 en México y en Estados Unidos. El sencillo también aparecería en la lista Billboard Hot Latin Songs, en el puesto número 10.

A principios de 2020 Bad Bunny sacaría su segundo álbum de estudio, en solitario, YHLQMDLG, en el cual se incluyó la canción Si veo a tu mamá: una canción que aunque con letra corta venas para aquellos que siguen amando a sus ex amores, al mismo tuempo tiene el suficiente carisma musical como para ponerlos a bailar llorando por lo que fue en el pasado y no es en el presente.

En Si veo a tu mamá, el cantante peuertoriqueño aborda el tema de los sentimientos desgarradores y contradictorios que las personas experimentan luego de haber terminado una relación que no tenía futuro debido a que uno de los dos ya no amaba al otro, de ahí que diga "sin ti me va mejor", porque sabe que esa persona "ya no lo quiere".

En esta ocasión Bad Bunny toca de nuevo el autoengaño que las personas se imponen para aparentar que ya no sienten nada por esa persona que los dejó, con tal de no mostrarse débiles ante tal abandono amoroso.

"No sé por qué diablos me engaño (no). Diciendo que te olvidé cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada (nah). Y no he borrao' tu foto, solo la puse privada", dice Si veo a tu mamá en una de sus estrofas.

Hasta aquí te presentamos 3 canciones de Bad Bunny perfectas para que le dediques a ese amor que aún no has superado, ya sea que se lo hagas saber o lo hagas en privado, tú eliges.