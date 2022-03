"30 años dedicándose a hablar de chismes baratos", Mauricio Martínez pone en su lugar a Pati Chapoy

"Este tipejo" y "es una basura", es la manera despectiva en la que Pati Chapoy se refirió al cantante mexicano Mauricio Martínez. La semana pasada, el también actor de Broadway, a través de sus redes sociales, reveló haber sufrido acoso sexual por parte de Toño Berumen, ex mánager de Mercurio, Fey y Kairo. Ante esto, la conductora de televisión arremetió en su contra en el programa "Ventaneando".

"Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras, es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada", fueron las palabras de Pati Chapoy, desacreditando el testimonio que dio el ex participante de Operación Triunfo.

Recientemente, Mauricio Martínez, de 43 años de edad y originario de Monterrey, Nuevo León, llevó a cabo un Instagram Live, donde respondió a los insultos de Pati Chapoy, dejando muy en claro estar hablando con la verdad, con respecto al acoso del cual fue víctima hace más de 20 años.

"Me aterra ver lo terrible que comunicadores del espectáculo de mi país, que una mujer que lleva 30 años dedicándose a hablar de chismes baratos, en una empresa en la que nunca puse un pie y ni me interesa trabajar, ese programa de televisión, 'Ventaneando', hasta antes de la semana pasada me habían tratado muy bien".

Mauricio Martínez lamentó que Pati Chapoy se pusiera del lado de su supuesto abusador, "un violador, un criminal que no sólo abusó de mí, sino que de otras personas". También deploró que la comunicadora, que por muchos años ha formado parte de TV Azteca, se haya referido a su persona "de esa manera tan denigrante".

Asimismo, el cantante mencionó que no ganaba nada con haber inventado ser víctima de acoso. "Jamás inventaría algo tan fuerte y delicado, yo fui abusado en el 2002 por el señor Toño Berumen y usted no va a dudar de eso ni nadie. Lo que usted hizo es deplorable y terrible, debe sentirse avergonzada por haber dicho lo que dijo".

Mauricio Martínez agregó: "usted dice que es amiga de ese violador, de ese abusador y se puso de su lado. Debe sentir mucha vergüenza y lo que hizo no tiene nombre, se está poniendo del lado equivocado de la historia, no me estoy haciendo la víctima".

En su transmisión en vivo, expresó todo su apoyo a la cantante Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, quien la semana pasada denunció al productor musical Luis de Llano por abuso sexual.