Estados Unidos.- Muchos consideran a Kim Kardashian West como una de las mujeres más hermosas en el mundo, esto por una belleza que impacta a todos y una figura de envidia que causa una gran revolución, como recientemente lo hizo.

La empresaria y estrella de televisión consintió una vez más a sus cientos de millones de seguidores al dejarse ver en traje de baño, un modelito de dos piezas en color negro que dejó muy poco para la imaginación.

Kim dejó sus atributos al descubierto y elevó la temperatura en Instagram, pues tiene una figura que muchas y muchos desean tener, una cintura de ensueño, atributos de infarto y una piel de porcelana por la que no puede pedir más.

Según señalan usuarios de Internet, Kim Kardashian "es todo lo que está bien en la vida", por lo que los halagos luego de que publicara fotografías en traje de baño no se hicieron esperar y también los me gustas, que fueron millones en cuestión de horas.

40 años y 4 hijos, pero con un cuerpo de impacto, así lo luce Kim Kardashian en traje de baño

La hermana del medio, del clan Kardashian-Jenner, posó desde una hermosa playa, de ubicación hasta ahora desconocida, luciendo como toda una reina y dejó en claro que los trajes de baño son sus mejores aliados.

Aunque la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians no es la única que tiene una figura de impacto, también sus hermanas lucen maravillosas, la diferencia es que la empresaria tiene cuatro hijos y cuarenta años de edad.

Pese a que dos de sus hijos fueron por una madre subrogada, Kim Kardashian cargó a sus dos primeros pequeños, pasando por tormentosos embarazos y subidas de peso increíbles, tanto que nadie la reconocía, pero al final logró recuperar su figura y mantenerla mejor que nunca en la actualidad.