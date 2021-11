5 datos que tienes que conocer sobre House of Gucci, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver

Una de las películas más esperadas para este 2021 es House of Gucci o La Casa Gucci, una producción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, basada en el polémico libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", escrito por Sara Gay Forden.

La producción cinematográfica, tras su proyección especial el pasado 09 de noviembre, ha desatado críticas positivas por los expertos y gracias a esto, Gaga figura como una de las fuertes candidatas para la nominación a Mejor actriz en los próximos premios Oscar, donde podría competir con famosas como Kristen Stewart, próxima a protagonizar "Spencer".

¿Dónde ver House of Gucci?

La película House of Gucci tendrá un estreno exclusivo en cine; su fecha de estreno es el 24 de noviembre para Estados Unidos y el día 25 para el resto del mundo.

¿Cuándo se estrena House of Gucci en México?

En México, House of Gucci se estrena este 25 de noviembre; cines ya han comenzado con la venta de boletos de este filme que contará la verdadera historia de la prestigiada familia Gucci, de la marca de moda.

¿Cuál es la trama de House of Gucci?

House of Gucci narra el asesinato de Maurizio Gucci, la cabecilla de la marca, a manos de un sicario contratado por su exesposa Patrizia Reggiani.

¿Qué actores forman el reparto de House of Gucci?

Los actores de House of Gucci son: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Sallma Hayek, Jeremy Iron, Jack Huston, por mencionar algunos.

¿Cuánto dura la película House of Gucci?

157 minutos es el total de la duración de House of Gucci, es decir, dos horas y 37 minutos.

