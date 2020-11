5 outfits de Galilea Montijo que hicieron explotar las redes sociales (FOTOS)

CDMX.- La conductora de televisión Galilea Montijo se ha caracterizado desde sus primeras apariciones mediáticas por su belleza espectacular capaz de conquistar al hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cuando este se encontraba en la cúspide de su carrera futbolística.

La nacida en Guadalajara, Jalisco, ha mostrado que el paso de los años no es problema cuando se trata de conservar la belleza física, pues a base de ejercicio, buena alimentación y la ayudadita de buenos diseñadores de moda consigue verse a sus 47 años como en los veintes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las prendas que utiliza suelen ser halagadas por sus seguidores y seguidoras en redes sociales, aparentemente con justa razón, ya que sus fotografías en Instagram consiguen siempre una cantidad de likes y comentarios nada despreciable.

Por ello, a continuación Debate trae para ti algunos de los outfits más populares de la bella tapatía.

La imagen que verás a continuación es una muy apreciada por los fanáticos de Montijo, un vestido largo de color negro, que es bien acompañado por un cinto color perla, aretes y un collar del mismo color. Su calzado es un par de zapatillas claras y no tan altas, mismas que resaltan sus torneadas piernas.

Foto: Captura

El siguiente es un atuendo distinto a lo usual, pero considerado por muchos como "con mucho flow". Hace apenas una semana la belleza mujer subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece vistiendo un conjunto rosa.

Fueron dos prendas las que compusieron su look, una blusa holgada con el texto i don't give (no doy) en la parte trasera, así como un pantalón también no tan ajustado que combinó con sus zapatillas negras con dorado.

Foto: Captura

La imagen que verás a continuación fue considerada por muchos de sus seguidores como "una de las más sensuales". Una blusa negra con transparencias que dejan mucho a la imginación hizo juego con un pantalón de tonos azules y blanco, esta prenda mostró que la belleza física persiste sin importar la edad.

Foto: Captura

No podía faltar en la lista un traje de baño, en esta ocasión un traje de baño completa que tene en el frente la leyenda "I don´t Give a Chic". En el rostro lleva unos lentes obscuros con los costados verdes. También lleva puesta una larga blusa negra simila a la del puesto anterior, pero en otro color.

Foto: Captura

Esta lugar es ocupado por una fotografía sin tanta ropa, pero no pienses mal, se trata de de un conjunto deportivo que consiste en dos prendas, un pequeño short gris y un top del mismo color. Juntos dejan relucir la musculatura que Montijo mantiene a sus 47 años.

Foto: Captura

Cabe destacar que el orden de las fotografías anteriores no tiene ningún tipo de relevancia, fue solo con fines ilustativos.

Si quieres ver más publicaciones de la bella celebridad basta con entrar al sitio web o aplicación "Instagram", buscar "galileamontijo" (sin las comillas) y seleccionar el perfil verificado con la palomita azul.

La conductora del pograma matituno "Hoy" acumula en la red social recién mencionada casi nueve millones de seguidores, de entre los que destacan personalidades como Karol Sevilla, Joss Favela, el boxeador Julio César Chávez Jr, el influencer Rix, Ricardo Margaleff, entre muchas otras.