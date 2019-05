5 teorías de fans sobre el final de Game of Thrones

El esperado final de Game of Thrones se acerca. Millones en todo el mundo están impacientes por ver cómo termina la sangrienta historia en el capítulo final de hoy. La pregunta que resuena en todos tendría que ser respondida esta noche: ¿Quién ocupará el Trono de Hierro?

En los últimos días, han circulado en internet diversas teorías elaboradas por los fans de la aclamada serie que especulan sobre cuál sería el desenlace de todo esto.

Aquí te dejamos cinco de estas descabelladas -y no tanto- teorías. Alerta de spoilers: si no has llegado al capítulo anterior, retrocede.

Los Caminantes Blancos no han desaparecido

Luego de que el Rey de la Noche fuera asesinado por Arya Stark y con él muriera su ejército en el tercer episodio de esta temporada, muchos fans han comenzado a dudar de que una amenaza tan grande como la raza de los Otros se resolviera así sin más. ¿Y si realmente no fuera el final de ellos y aún están por dar batalla?

El Rey de la Noche. Imagen: HBO

Jon Snow morirá

Como recordamos, Jon Snow había muerto ya al final de la quinta temporada y fue resucitado por Melisandre. La supuesta razón de su resurrección no era otra que una misión de la que él se haría cargo.

Sin embargo, nunca se aclaró cuál sería esta misión, y algunos fans especulan que finalmente la llevaría a cabo en este capítulo final, y consumada la misión, Snow tendría que morir.

¿Será que se sacrificará por alguna razón? No lo sabemos, pero sin duda eso le ahorraría el tener que ocupar el Trono de Hierro, algo que aparentemente no le apetece.

Jon Snow. Imagen: HBO

Daenerys se embaraza

En la séptima temporada, fueron sembradas muchas pistas que insinuaban que Daenerys podría estar cerca de embarazarse. Nada de eso ha vuelto a asomar, pero, ¿no podría

tratarse de su último recurso para retener a Jon Snow a su lado luego de que él ha visto su lado más despiadado? Ese hijo eventualmente llegaría a reinar, uniendo el hielo y el fuego del título original de la saga de libros.

Daenerys Targaryen. Imagen: HBO

El Trono de Hierro es destruido o queda vacío

El Trono de Hierro, el motivo de todo este despliegue de asesinatos y traiciones a lo largo de ocho temporadas, ¿sería realmente eso o una mera excusa para desarrollar estas historias entrecruzadas? Muchos fans piensan que puede ser así, y que, llegado el punto, quizá nadie llegaría a ocuparlo.

Es improbable que todos renuncien a él, eso lo sabemos. ¿Pero qué sucedería si en el frenesí de la guerra todos terminan matándose entre sí? ¿no es posible también que el Trono de Hierro sea destruido? De esta manera, los Siete Reinos terminarían separándose y cada cual se gobernaría a sí mismo. Pero esta última posibilidad no suena muy factible, a decir verdad.

El Trono de Hierro. Imagen: HBO



Todo es una historia escrita por Sam

Esta es una de las teorías más descabelladas e interesantes. Plantea que el personaje de Sam, que realmente no ha aportado mucho en la historia, pues no es ningún guerrero sino un ávido lector y escritor, podría ser la mano que mueva la pluma que escriba esta historia.

Según esto, Sam sería El Autor, una especie de encarnación ficcional de George R.R. Martin, y de esta forma, toda el entremadado culminaría en él en su estudio terminando de escribir los libros, ya sea imaginando o recordando. Sin duda lo primero sería más fascinante.