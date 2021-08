México.- A los cincuenta no se puede lucir mejor, lo decreta Thalía, pues la cantante está de manteles largo celebrando su cumpleaños y luciendo como toda una jovencita en traje de baño, agradecida por la vida, plena, feliz y rodeada de grandes éxitos.

A primera hora de este jueves 26 de agosto, la cantante compartió algunas fotografías y videos para conmemorar sus cincuenta y maravillosos años de edad, flechando corazones y robándose suspiros con tan tremenda belleza natural y juventud eterna.

El paso de los años no ha causado ni un sólo estrago en Thalía, pues al comparar imagen de hace años, sigue luciendo como si todavía tuviera treinta, incluso, está en su mejor momento, disfrutando de su vida al máximo, pero sin dejar de trabajar arduamente en lo que más le gusta.

¡50 y fabulosa! Thalía celebra su cumpleaños como jovencita en traje de baño

En un traje de baño al puro estilo de Barbie, Thalía se retrató desde la piscina de su casa frente al número 50 hecho con divertidos globos de colores, llevando un look completamente de los años 90, momento en el que saltó a la fama y logró convertirse en una de las artistas más aclamadas.

A través de su perfil de Instagram, junto a sus fotografías y videos, la cantante compartió un emotivo mensaje sobre cumplir cincuenta años de edad, evidenciando que hay que tomar la edad como un número y no preocuparse por el paso de los años, sino las experiencias aprendidas.

"50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", escribió en la publicación que rebasa los 300 mil me gustas.

Por si esto fuera poco, Thalía compartió momentos más tarde que celebra su cumpleaños con sus queridos amigos de la revista Caras, con una portada luciendo hermosa y un artículo dedicado a su vida, donde explica que lo contará todo y encontrarán bastantes sorpresas.

"Estoy en mi mejor momento. Ojalá a los 20 hubiera estado como ahora a mis 50. Me siento completa y libre", compartió la cantante mexicana Thalía en su entrevista con Caras, que conmemora sus cincuenta años de edad.