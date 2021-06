6ix9ine cancela presentación por pocos asistentes; organizador busca demandarlo

Estados Unidos.- La polémica forma parte de la vida del rapero y compositor estadounidense Tekashi 6ix9ine, que recientemente tuvo que enfrentar fuertes críticas y hasta una demanda en el futuro por una presentación que terminó cancelando.

El pasado fin de semana 6ix9ine, también conocido como Tekashi, tuvo una presentación en Houston, pero al no tener una gran asistencia de público decidió no salir a final de cuentas, haciendo enojar a los pocos presentes.

Debido a la decisión del compositor, el promotor del evento promete demandarlo, pues se encuentra muy molesto con la situación, así que Tekashi podría volver a enfrentarse en los tribunales próximamente.

Esto desató también fuertes críticas en las redes sociales, donde señalaron que Tekashi 6ix9ine era un artista muy poco profesional y hasta se burlaron de él, esto por el número de asistentes que tuvo a una de sus presentaciones, que, aunque no se dio a conocer, fue muy bajo.

Cabe mencionar que este no sería el primer problema legal que enfrenta el cantante, ya que tiene diversos cargos como lo son su colaboración con una banda delictiva de narcotráfico, así como cargos adjuntados de porte ilegal de armas de fuego, participación en el crimen organizado, venta de narcóticos, intento de asesinato y hasta violencia doméstica.

Tras su salida del servicio penitenciario, condenado por dos años, regresó a la industria musical con la intención de revivir su carrera, lo cual logró, ya que llegó hasta el número uno de la lista del Billboard Hot 100, pero todavía existen personas que no lo apoyan por su pasado.