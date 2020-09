6ix9ine, rapero recién salido de la cárcel, lanza su nuevo álbum “TattleTales”

Estados Unidos. 6ix9ine, el rapero recién salido de la cárcel, lanza su nuevo álbum “TattleTales”. En entrevista con The New York Times, el cantautor habla de cómo se siente en esta nueva oportunidad que le brinda la vida para reencontrarse con él y también con el mundo, tras haber estado privado de su libertad.

6ix9ine, de 24 años de edad, reconoce sus delitos y el temor que siente por su seguridad en la plática que tuvo con el medio de comunicación referido y se describe sencillamente como un desastre; es un hombre que ha cometido violencia doméstica y lo admite él mismo.

El famoso tiene buenas nuevas para sus seguidores. Su nueva producción musical se titula TattleTales y será lanzada mundialmente este viernes 4 de septiembre a través de la distribuidora independiente Create Music Group, aunque 6ix9ine sigue conectado a su primer sello discográfico, 10K Projects.

Y sin dar más detalle de su nueva música, el artista espera sorprender a sus fans con el material, el cual contiene temas escritos por él y espera que puedan convertirse en éxitos a nivel mundial, pero también dar mucho de qué hablar con ellos.

El cantautor, quien ha tenido temas en los primeros lugares de popularidad, entre ellos Trollz, dueto con Nicki Minaj, se declaró en febrero de 2019 culpable de los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y extorsión como miembro de los Nine Trey Gangsta Bloods.

Los Nine Trey Gangsta Bloods es una violenta pandilla de Brooklyn que se dedica al tráfico de drogas, y Daniel Hernández, nombre real del artista, aceptó cooperar con los fiscales y ofreció un testimonio que el juez describió como “radical” contra sus excómplices, relata al mismo medio que lo entrevistó.

6ix9ine hace público también que días antes de su arresto se había separado públicamente de la pandillay alegó que sus miembros habían organizado su secuestro, le habían robado dinero y más.

Y no se arrepiente de haberse involucrado con Nine Trey, dice a The New York Times.

No. No me arrepiento. Sabía lo que estaba haciendo con Nine Trey. Sabía en lo que me estaba metiendo. No conocía la traición. Estos son los tipos con los que me despertaba todos los días."

El famoso considera también que no cree que haya podido llegar a ser el artista que es hoy día si no se hubiese involucrado con la citada pandilla.

Pero cuando eres un chico de Nueva York, no quieres ser el que solo es popular en Eslovaquia. Quiero salir a Nueva York y escuchar mi música. Quiero ir al club y escuchar mi música por los altavoces. ¿Qué sentido tiene hacer algo si no eres el mejor en tu ciudad natal? ¿Alguna vez has visto “Ricky Bobby”? “Si no eres el primero, eres el último”. Así es como veo la vida."

6ix9ine se considera inspiración

Pese a los problemas en que se ha visto involucrado, 6ix9ine se considera una inspiración para los niños porque solía limpiar mesas, lavar platos, entregar comida 12 horas al día durante casi tres años. "Soy como tú, pero me convertí en alguien importante", le dice al reportero que lo entrevista.

6ix9ine, originario de Nueva York, Estados Unidos, admite que teme por su vida luego de salir de la cárcel por haber sido informante de las autoridades de Nueva York

He hecho el bien, he hecho el mal y quiero ser mejor. Me enamoré de la vida. Me enamoré del hecho de que inspiro a la gente. Cuando los niños me ven, se vuelven locos. Mi objetivo es alimentarme a mí y a los míos", expresa 6ix9ine, quien ama hacer música.

