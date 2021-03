7 niñas mexicanas que inspiran a Ángela Aguilar este Día internacional de la Mujer

México.- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas de todo el mundo piden a la sociedad "no felicitarlas" por su género, pero eso no deja de lado que miles de mujeres que merecen más reconocimiento, en esta ocasión enlistaremos algunas mexicanas que debes conocer según la cantante Ángela Aguilar.

Zury Tlapanco Reyes

Es una niña originaria de Tampico, Tamaulipas, que a sus ocho años de edad, en 2019 ganó el primer lugar en el campeonato mundial de matemáticas. Para obtener la distinción del evento realizado en Guangzhou, China, la menor tuvo que resolver 70 problemas matemáticos en cinco minutos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: ¿Qué es ser feminista en Sinaloa? activistas responden en el Día de la Mujer

La nacida en la ciudad de Altamira venció a infantes de 35 distintos países, pero tal vez te preguntes, ¿cómo ganó su boleto al concurso?. Tlapanco Reyes resultó ganadora de la Copa de Excelencia en el Sexto Campeonato del sistema matemático Aloha, llevado a cabo en Querétaro, México.

Dafne Almazán Anaya

Durante junio de 2020 se convirtió en la mexicana más joven de la historia en terminar con éxito una maestría en Universidad Harvard. Pero su historia no inició ahí, ya que a sus 13 años ya se había convertido en la psicóloga más joven del mundo.

Arantza Méndez

Alumna de Robotix desde los siete años, en su ya larga carrera ha participado en diversos concursos como Robotix Fire, First Lego League y la World robot olympiad. En 2014 formó parte de la delegación mexicana que participó en la World robot olympiad en Sochi, Rusia. En el 2015 participó en el International Air and Space de la NASA.

Aleida Ruíz Sosa

La joven originaria de Oaxaca fue nominada a sus 14 años fue nominada por la Ibero-American for Humans for de Development of the Americans. Actualmente liera el taller de ballet masculino pensado para niños con familias de escasos recursos.

Xóchitl Cruz López

Fue colocada por la revist time como una de las siete mejores jovenes inventores con mejor mirada del mundo por la creación de un calentador solar con agua reciclable.Todo esto durante el Foro Económico 2020 realizado en Davos Suiza.

Alegna González

Ganadora de la medalla de oro en competencias deportivas de élite como el campeonato mundial sub-19 y la Copa del Mundo en Taucang, China. Las dos competencias realziadas durante el 2018.

Adhara Pérez

Leer más: "¿Por qué ella sí y él no?": Cómo apoyar al feminismo este Día Internacional de la Mujer

Con tan solo nueve años de edad cursa dos carreras universitarias y fue nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderes de México. Su mayuor sueño es trabajar en la NASA y volar rumbo a Marte.

Estos son solo algunos ejemplos de mujeres mexicanas que merecen todo el reconocimiento mediático por sus logros. Fueron consideradas por la hija de Pepe Aguilar desde jóvenes talentosas en el arte, el deportes, hasta las matemáticas y ciencias exactas.