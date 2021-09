$80 mil pesos cobra Gomita por una entrevista, asegura Wendy Guevara, de Las Perdidas

México.- A través de una transmisión en vivo, Wendy Guevara, la influencer de Las Perdidas, reveló que una "conocida" cobra $80 mil pesos por dar entrevistas, un precio tan alto que, aseguran, no los cobra ni la Divaza u otros influencers del momento.

Los comentarios no se hicieron esperar, de inmediato, sus seguidores intentaron adivinar de quién se trataba, pero el intento fue en vano durante los primeros momentos, donde señalaron diferentes nombres como Karla Díaz y hasta Lucía Méndez.

Luego de unos momentos, todos comenzaron a adivinar de quién se trataba y entre comentarios se reveló que era nada más y nada menos que Gomita, lo que dejó a todos completamente impactados, pues es una gran cantidad de dinero que no cualquiera puede pagar.

Explicó que la influencer les dijo que esa era la cantidad que cobraba por dar entrevistas, pero cuando estuvo trabajando a su lado, les explicó que por ser amigas podrían darle la cantidad que ellas gustaran, sin embargo, no contó cuánto terminaron pagándole.

"Yo cobro 80 mil, pero como ustedes son mis comadres y todo, no sé cuánto me quieran dar", contó Wendy a través del video en vivo en donde estuvo acompañada de otra mujer y con quien compartió algunas respuestas, mientras las risas no faltaban.

Sin querer revelar de su propia boca, de quién se trataba, también comentó que dicha influencer no le ofreció viáticos a la hora de grabar con ella, a diferencia de otras, como Karla Díaz, que le pagó hospedaje, avión, comidas, entre otras cosas.

Leer más: ¿Lo hizo de nuevo? Mhoni Vidente habría predicho el sismo del 7 de septiembre en México

Esta es la primera vez que se habla al respecto del trabajo de Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, pero basta para que los usuarios de Internet se vayan en su contra y critiquen su forma de trabajo con otros influencers y famosos.