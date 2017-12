9 cirugías lo llevaron a parecerse al mismo Ricky Martin

Fran Mariano de origen argentino hizo lo imposible para ser idéntico a su artista preferido Ricky Martin.

El drástico cambio comenzó cuando el joven participó en el programa "Cuestión de peso" donde los concursantes tenían que sacrificarse por llegar a su peso ideal.



Pero la cosa no solamente paraba ahí, sino que el argentino sintió que su rostro no era el indicado con el de su nuevo cuerpo así es que decidió someterse a su primera cirugía plástica.

Las operaciones le dieron seguridad y confianza a Fran por lo que no dudó en que estos continúen, hasta que se sienta completamente satisfecho con los cambios.

"Me he vuelto a operar la nariz por cuarta vez, me he hecho una liposucción en el trasero y con esa misma grasa me practicaron una lipotrasferencia en los pómulos. Después me despegue el surco nasogeniano de la cara y me lo rellenaron con metacrilato, Al igual que en la frente. Además, me hice un retoque en el mentón por tercera vez. Ya me dicen que me parezco mucho Ricky Martin", explicó muy contento el joven.