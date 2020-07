A 35 años del Live Aid, el concierto benéfico que hizo historia

Este lunes 13 de julio de 2020 se cumplen 35 años del Live Aid, el concierto benéfico que marcó la historia con la participación de 76 leyendas vivientes del rock y el pop, todo con el objetivo de ayudar a combatir el hambre en África.

Queen, Black Sabbath, The Who, Bob Dylan, Elton John, David Bowie, Eric Clapton, Led Zeppelin, Keith Richards, Paul McCartney, Mick Jagger y The Beach Boys fueron algunos de los íconos que participaron en el histórico evento que se llevó a cabo un día como hoy pero de 1985.

La idea del evento nació en Bob Geldof, vocalista de The Boombtown Rats, después de ver un documental de la BBC sobre la gran hambruna y sequía que azotaban el norte de Etiopía. Decidió verlo con sus propios ojos y viajó al país africano.

Como resultado, él y Midge Ure, cantante de Ultravox, idearon el proyecto Band Aid, que en 1984 grabó el sencillo "Do They Know It's Christmas?", que junto al hit mundial "We Are the World", el que colaboraron destacados artistas de EU al año siguiente, se convirtieron en himnos de solidaridad.

Miles de jóvenes abarrataron los estadios para presenciar el histórico evento. Foto: Especial

Estas canciones dieron pie a la planificación de un evento sin precedentes: el Live Aid, que uniría a grandes bandas y artistas de la época para reunir fondos y ayudar a Etiopía.

Tras un arduo trabajo para coordinar agendas e innumerables llamadas a managers, el mítico concierto se hizo realidad. El 13 de de julio de 1985 se llevó a cabo de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres, Reino Unido, y el Estadio John F. Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos.

Mick Jagger durante la participación de The Rolling Stones. Foto: AFP

Miles de jóvenes abarrotaron ambos estadios para ver a los músicos más importantes del planeta y apoyar la causa. Además, el concierto fue transmitido por televisión en más de 72 países, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más vistos de todos los tiempos.

Freddie Mercury durante la participación de Queen, una de las más aclamadas del evento. Foto: AFP

La lista de artistas que participaron en el Live Aid es la siguiente:

Bob Geldof

Queen

Status Quo

The Style Council

The Boomtown Rats

Ultravox

Spandau Ballet

Elvis Costello

Nik Kershaw

Sade

Sting

Phil Collins

U2

Howard Jones

Bryan Ferry

Paul Young

Alison Moyet

Bryan Adams

The Beach Boys

David Bowie

The Pretenders

Madonna

Simple Minds

Dire Straits

Elton John

The Cars

Led Zeppelin

David Gilmour

Kenny Loggins

Wham!

Tears for Fears

Hall & Oates

Run DMC

George Thorogood & The Destroyers

Albert Collins

Bo Diddley

Black Sabbath

Ozzy Osbourne

Neil Young

The Who

INXS

Lionel Richie

Tom Petty & The Heartbreakers

Paul McCartney

Reo Speedwagon

Mick Jagger

Judas Priest

Duran Duran

Joan Baez

Tina Turner

Bob Dylan

Billy Ocean

Keith Richards

The Hooters

Ron Wood

Cliff Richard

Ashford & Simpson

Teddy Pendergrass

Thompson Twins

Steve Stevens

Nile Rodgers

Patti Labelle

Eric Clapton

B.B King

Crosby, Stills & Nash

Santana

The Power Station

Billy Joel

Paul Simon

Stevie Wonder

Waylon Jennings

Kris Kristofferson

Huey Lewis & The News

Boy George

The Temptations

Kool & the Gang

Cabe decir que el concierto fue todo un éxito, pues logró superar los 100 millones de dólares en su recaudación para ayudar al país africano.

