A 4 meses del secuestro del cantante El Centanario, no se sabe nada de él

Mazatlán, Sinaloa.- Ciento catorce días se cumplen hoy de la desaparición forzada de Tomás Antonio, El Centenario, cuya madre describió que han sido agobiantes y desgastantes, pues asegura vivir con una eterna angustia al no saber nada de su hijo.

Fue ella quien contó que cada vez que localizan un cadáver, tiene el temor que sea Tomás: “Yo sigo buscándolo por mi cuenta, es muy feo vivir así, con la incertidumbre de no saber si quienes se lo llevaron aún lo mantienen con vida o si ya lo asesinaron. Cuando aparece un cuerpo voy y pregunto a la funeraria a ver si es mi hijo, pero hasta el momento no ha aparecido”, contó la mujer.

Pocos avances

La mujer contó que desde que interpuso la denuncia por la desaparición de su hijo las autoridades no han avanzado en la investigación, pues le dicen que no hay rastro de él ni tampoco información que los ayude a dar con su paradero.

Ante esto, la mujer comentó sentirse frustrada por la incompetencia de las autoridades, asegurando que tras esto solo una persona que se encontraba con su hijo fue llamada a declarar, pero que de ahí en fuera nadie más, ni los amigos que los rodeaban, tampoco con quien se llevaba días antes de su desaparición, pues ella cree que con la ayuda de estas personas se podía obtener información para localizar a su hijo.

Pero que ya no hay más avances, solo la información que se tuvo ese día de la desaparición, y nada más.

La mujer también hizo un llamado a las autoridades, principalmente al fiscal del estado, Juan José Ríos; al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González; y por último al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervengan en la búsqueda de su hijo y así poder encontrarlo y tener esa tranquilidad que ella necesita.

“Ayúdenme a que esta petición llegue a manos de la autoridad, necesito encontrar a mi hijo, ya son ciento catorce días que no se de él. Nunca me llamaron para pedir rescate, no sé si está vivo o está muerto, solo necesito que me lo entreguen, él no era un mal muchacho, él no andaba mal. A Tomás siempre le gustó trabajar, estuvo trabajando en una frutería, antes de este último lanzamiento discográfico, las madres sabemos cuando nuestros hijos andan en malos pasos, y mi hijo no es así, ya toda la investigación está en manos de la Fiscalía, pero no hay respuestas, es por eso que acudo a este medio a ver si voltean a ver el caso de mijo y así poder encontrarlo”, finalizó la madre desesperada.

Antecedente

Tomás Antonio, el Centenario, fue privado de la libertar la noche del pasado 9 de mayo, cerca de las 23:00 horas, mientras descendía de su unidad en un hospital del puerto.

Se dice que el cantante sinaloense fue subido por la fuerza a una camioneta donde viajaba un grupo de hombres armados, mismos que al cumplir con su cometido se dieron a la fuga del nosocomio con rumbo desconocido.

Esta versión fue confirmada con por la madre del cante, además de que en la escena una persona que acompañaba a su hijo fue dejada en libertad.

Este hecho ocurrió luego de que el pasado 17 de febrero lanzara en la radio su más reciente sencillo, titulado Jamás vas a encontrar, mismo que se desprende del material discográfico con el mismo nombre.

En dicha presentación también el cantante de banda lanzó el vídeo que corresponde al mismo sencillo.