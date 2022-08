A 60 años de la muerte de Marilyn Monroe, teorías de su deceso continúan

Norma Jean, el verdadero nombre de Marilyn Monroe, apenas alcanzaba la edad de 36 años, y ya cargaba con el peso de la fama al ser una de las actrices principales del cine y por su belleza inigualable, pero desgraciadamente perdió la vida, sin embargo, las teorías no han dejado de parar, pues hay quienes hablan de negligencia, suicidio y asesinato.



Unos hablan de suicidio, esto debido a que, la actriz murió sola en su recamara en la madrugada y se ha hablado de que debió haber lidiado con problemas psicológicos y emocionales, además de que junto a ella se encontró un frasco vacío de Nembutal.



Mientras que, también se habla de una posible negligencia médica, ya que Marilyn padecía depresión y le suministraban con frecuencia dosis de barbitúricos, así que una opción es que en la ultima visita medica le recetaron una fuerte cantidad de medicamentos.



Otros, apuntan a la opción de un asesinato, pues algunos hablan de que Monroe mantenía una relación con los políticos Kennedy, así mismo, dicen que los espiaban y escuchaban sus conversaciones y al tener tanta información la actriz de ellos, les convenía desaparecerla.

Cabe señalar que, el periodista británico Anthony Summer realizó una investigación por el fallecimiento de la actriz, en la cual estaba convencido de que no hubo un asesinato, pues no había pruebas, pero sí que no estaba toda la verdad dicha, pues la autopsia determinó que la actriz murió el 4 de agosto a las 11 de la noche, pero su cuerpo fue encontrado hasta las 3 de la madrugada el 5 de agosto.



Sin embargo, muchos podrán seguir opinando de su deceso, pero lo que sí es cierto es que la actriz siempre será recordada por su belleza y carisma inigualable que dejó marca a todas las generaciones.