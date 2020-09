A Alfredo Adame le niegan producir Hoy tras amenaza de que correría a Andrea Legarreta

México. A Alfredo Adame le niegan producir Hoy tras amenaza de que correrá a Andrea Legarreta. En su encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México, el polémico conductor y actor recuerda el día en que le ofrecieron trabajar en dicho programa de Televisa y dijo los cambios que haría para mejorarlo.

Alfredo Adame aseguró que propuso correr a Andrea Legarreta de Hoy cuando lo cuestionaron qué cambios haría como productor en dicho programa, ya que con ella ha tenido varios problemas y no la querría en su equipo de trabajo, pero por eso no le dieron el proyecto. Además, comparte que pronto estrenará en YouTube el programa El diario del vengador.

No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran”, cita Adame, quien también es piloto y comenzó su carrera como actor en los años 80-