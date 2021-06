"A Andrea Legarreta no le debo explicaciones": Erik Rubín responde sobre supuesta infidelidad a su esposa

México. Tras la publicación de una fotografía en la que Erik Rubín aparece con una guapa mujer los rumores de una supuesta infidelidad de él hacia su esposa Andrea Legarreta no se hicieron esperar en redes sociales.

La imagen que se tomó Rubín con la joven en Cancún, Quintana Roo, México, se filtó en redes e inmediatamente desató todo tipo de comentarios, específicamente que el cantante y productor le estaba siendo infiel a Legarreta.

Y es ahora quien Erik responde sobre lo antes citado: "A Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce”, comenta en Instagram defendiendo a su familia y matrimonio con la famos conductora del programa Hoy.

No sé qué relaciones tengan con sus parejas, si en las cuales no los permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, ese no es nuestro caso", dice también el artista.