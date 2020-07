A Banda Los Sebastianes, el éxito no le hace perder el piso

Pese a la difícil situación, Banda Los Sebastianes se dice con fortaleza y preparándose siempre para salir adelante y continuar cristalizando sus anhelos. Armando Celis, “El Chocomilk”, líder y vocalista de la agrupación sinaloense, comparte en entrevista con periódico EL DEBATE la evolución de su banda, que pasó de cobrar en sus inicios 70 pesos por canción, a poseer un Latin Grammy, Premios de La Radio, liderar listados de Billboard, tener millones de reproducciones y nominaciones en galas internacionales. Además habló sobre sus nuevas aventuras musicales que incluyen el reguetón, la cumbia y hasta el rock.

Se aventuran a lo nuevo. A cinco meses alejados de los escenarios siguen en espera de que todo se restablezca, pero ese tiempo se dieron a la tarea de generar música.

A principio de año lanzaron La vida en un trago, su primer disco del 2020, que incluye ocho melodías autoría de famosos compositores (entre ellos, Horacio Palencia, Érika Vidrio y más), y la sorpresa es un reguetón con banda.

“Ya habíamos hecho reguetones, ya habíamos tenido colaboración con Sebastián Yatra y Joey Montana. Hicimos también un cover del tema Duele el corazón, de Enrique Iglesias; lo hicimos como cumbia, pero ahora nos atrevimos a hacer un reguetón con los instrumentos de banda. El tema se llama Dame tu boquita.”

En cuanto al riesgo que representa incursionar en géneros tan diferentes al propio, Celis explicó que a su parecer, el reguetón es la nueva cumbia y que no pueden frenar lo que viene fuerte y que lógicamente lo que tienen que hacer es unirse.

El trabajo, ser constantes, tercos y muy dedicados dice Armando, son las características que le han valido a Los Sebastianes para evolucionar, y a ocho años de su formación, ya pueden compartir categorías de nominación con personalidades internacionales. “El Chocomilk” recuerda que ellos iniciaron desde cero, sin músicos de planta, ni uniformes, era una banda armada.

“Iniciamos el sueño de ser una banda local reconocida, pero se nos fue acercando la gente idónea para poder llegar a las grandes ligas. Hoy en día que ya estamos sonando en 12 países, hemos ganado discos de oro en cada país, cuatro discos de diamante, muchísimos premios e incluso un Latin Grammy, a tan corta edad, la verdad es que nosotros no lo esperábamos tan rápido. Sí soñábamos con un Latin Grammy, pero yo imaginaba que iba a pasar por allá por el 2030, no ahorita, y la verdad que ya llevamos dos nominaciones, la primera por el disco En vida. Entonces no lo ganamos, pero estuvimos bien cerquita, pero con A través del vaso lo ganamos en 2019, y esperemos que este año también nos vuelvan a nominar porque el disco (La vida en un trago) está padrísimo.”

El 17 de julio lanzaron el primer sencillo, de 10 de su nuevo material discográfico, Benditos 80. El tema se titula, Cuando seas grande, éxito que se dio a conocer en voz de Miguel Mateos, y que ahora Los Sebastianes grabó con banda.

“(Con este sencillo y disco) quisimos enaltecer más que nada lo que han hecho los del género del rock en español. Traer a la juventud lo que sonaba en ese tiempo, pero ahora con banda. La verdad, me encanta como suena la banda con este tipo de ritmos y espero que sea una sorpresa para todos.”

Por otra parte, dijo que están preparando un disco de corridos y rancheras en vivo que prevén lanzar para octubre.

En cuanto a la selección de temas, buscan mantener el respeto que le tienen al público, y cuidan que sean letras de amor y desamor, pero que nunca se les escuchará grabar una canción que denigre a la mujer.



“Nunca vamos a hacer eso, porque como tenemos también hijas, hermanas y mamás, no podemos menospreciar por ningún motivo a la mujer con una canción, aunque esté muy buena la canción, siento que no sería ético para nosotros.”

Si las colaboraciones no eran suficientes, Armando, Rafael Kelly y Andrés Padilla, vocalistas de Los Sebastianes, le entraron a la cumbia junto a Grupo Cañaveral con la canción Tu eres el amor, que les tocó grabar en febrero y que considera ideal para dedicarlo al amor de la vida.

“No puede uno perder el piso, porque venimos de ser nadie y hoy que hemos ganado las cosas a base de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia, del tesón y de estar ahí día con día buscando qué canción grabar, qué hacer y qué novedad presentar.”

El que el sencillo A través del vaso rebase los 220 millones de reproducciones tan solo en YouTube y los múltiples reconocimientos por sus diversas producciones no hace que esta banda pierda el piso, porque Armando afirma que tienen a sus familias que los ponen de vuelta a la realidad, que hasta los ponen a lavar la losa y lo mandan por las tortillas para que no se les suba.

Agradecido con Dios, los fans, los medios de comunicación que los han apoyado y por su trabajo dice que han podido pasar de cobrar 70 pesos la canción a ahora hacer giras internacionales.

Nominación. El próximo 13 de agosto se celebrarán los Premios Juventud, donde la banda puede disputarse un lugar contra Manuel Turizo, Black Eyed Peas, Christian Nodal, Karol G y Nicky Minaj en la categoría La más pegajosa, gracias a su melodía Mi meta contigo. Así que el entrevistado invita al público a votar en el portal de los premios por Los Sebastianes.

El regreso a los escenarios para esta banda se ha aplazado por la pandemia, pero ya están intentando reprogramar las presentaciones pendientes, así como las giras que tienen con El Recodo, Adictiva, Tigres del Norte, Recoditos y Arrolladora. Además, dice “El Chocomilk”, ya quieren volver porque en su caso, la condición para cantar se está perdiendo, y hasta ha batallado un poco para las últimas grabaciones, así que para remediar esta situación está empezando a hacer algo de cardio y llevando una mejor alimentación.