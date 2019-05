A Camila Sodi se la acaban porque será Rubí y ella contesta

Camila Sodi será quien de vida a "Rubí", en la telenovela del mismo nombre que prepara Televisa en una nueva versión, así lo informó este fin de semana la empresa en un comunicado, pero en redes sociales reaccionan en contra de que Camila sea quien interprete al personaje.

A muchas personas no les parece que Camila Sodi haya sido elegida para encarnar a "Rubí", mismo personaje que Bárbara Mori interpretó con éxito años atrás y quien actuó al lado de Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes, entre otros actores.

Camila ya se enteró de que muchos usuarios en redes sociales no quieren que ella sea la protagonista de "Rubí", y les contesta en Instagram histories de una manera ingeniosa. Es con parte de la letra "A quién le importa", como ella responde a quienes no la quieren.

Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe y mi me importa un bledo", dice parte de la letra que grabaron primero Alaska y Dinarama y luego Thalía, su tía.