A Carolina Pérez le gustaría impulsar el turismo al convertirse en reina del carnaval

Cumplir el sueño de convertirse en Reina del Carnaval de Mazatlán es el principal motivo por el que Carolina Pérez decidió participar como candidata de la máxima fiesta del puerto. La joven mazatleca de 25 años, con un título profesional de licenciada en administración hotelera y turismo, comparte a los lectores de EL DEBATE por qué quiere ser la próxima reina del carnaval y las experiencias que le ha dejado su candidatura.

Ser parte del carnaval ha sido una gran experiencia

Este es el primer concurso en el que Carolina Pérez ha participado, pero desde niña ha estado muy ligada todo lo que tiene que ver con reinados, pues asegura que su mamá era quien la animaba a participar.

“Desde que estaba en el kínder he participado como princesa. Mi mamá es la mas fans de los concursos, a ella siempre le han gustado. Recuerdo que fui princesa en el kínder, en secundaria y preparatoria. Además, era algo bonito porque ella me confeccionaba los vestidos. Cuando le di la noticia a mi mamá se puso feliz. De hecho, ella y mi demás familia me apoyan muchísimo.”

Para Carolina, el ser parte de la fiesta del carnaval le ha parecido una experiencia increíble que jamás olvidará, en la que además ha aprendido bastante, y sobre todo, asegura que ha tenido un gran crecimiento, venció algunos miedos y se ha demostrado a ella misma que todo lo puedo lograr, mas aún cuando algo le apasiona.

A la joven candidata le apasiona el carnaval.

Quiere impulsar el turismo en Mazatlán

Además del amor que le tiene a Mazatlán, otra experiencia especial hizo que Carolina contendiera a la corona de la máxima fiesta porteña.

“Hace unos años atrás, en el 2018 para ser exactos, tuve la oportunidad de participar en un homenaje a Sodelva Ríos. Me invitaron a portar un vestido que ella confeccionó a una de las reinas, y cuando me lo puse y vi a todas las reinas, y yo junto con ellas, saludando en el escenario a la gente, se me puso la piel ‘chinita’. Me encantó toda esa calidez con la que el público te recibe. De verdad que me emocionó mucho y hasta sentía que yo era la reina. Además, ese mismo año y ese mismo año participé en un carro alegórico y sentir como la gente te muestra ese afecto y cariño sin conocerte, dije, algún día quiero cumplir ese sueño de ser yo la reina del Carnaval, y eso es lo que me tiene aquí.”