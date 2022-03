A Celia Lora casi se le escapa una con su vestido apretadito

Tal vez vestirse algo apretadita podría darle problemas en algún momento a Celia Lora de 38 años de edad, pues acudió a Miembros Al Aire, donde se la pasó muy bien, pero el vestido que portó en ese momento casi la traiciona al tomarse unas fotos con los conductores de la emisión.

En la foto se puede ver a la modelo nacida en la Ciudad de México con un vestido con estampado gris con café, pero en la parte superior la presión casi logra que uno de los atributos de Celia Lora se saliera, incluso se puede ver que la famosa no se da cuenta de que estuvo al grado de dar un espectáculo ante la cámara.

"Waoooow me encantan tus nenas celi_lora", "Yo también quiero que me inviten y más si es con esa hermosura Celia Lora", "Guapísima Celia, me divierten mucho tus entrevistas en YouTube, siempre tienes peores experiencias que tus invitadas", "Me acordé de la entrevista con @yordirosadooficial le dijiste no la cagues jajajajaja", escriben las redes a la guapa modelo.

Para quienes no lo saben a Celia Lora le fascina demasiado ponerse vestidos sin cuello para demostrar porque en más de una ocasión Playboy la ha buscado para que aparezca en su portada, además le encanta que le lluevan piropos, aunque sabe que algunos son fuertes.

Por si fuera poco, la hija de Alex Lora es una mujer que hace sus propias reglas y una de ellas es que la fiesta nunca falte, pues se ha convertido en una mujer popular por acudir a las mejores fiestas realizadas en México, en especial en los antros, donde siempre es el centro de atención por su belleza.

Otra de las cosas por las que su nombre ha dado de que hablar últimamente son por las entrevistas que realiza en su canal de YouTube, donde la mayoría de sus invitadas son modelos como ella que han estado en boca de todos por lo guapas que son, es por eso que intercambia experiencias muy divertidas con ella, por si fuera poco asisten con bañadores desde un jacuzzi para darle más emoción a la plática.

