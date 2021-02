A Christian Estrada, el ex de Frida Sofía, lo convertirá en padre la cantante Ferka

México. Christian Estrada, quien fue pareja sentimental años atrás de Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, será papá junto con la también cantante Ferka, así lo dan a conocer en sus respectivas cuentas de Instagram y en entrevista con varios medios de comunicación.

Ferka y Christian Estrada comenzaron su relación sentimental durante 2020, cuando ambos tomaron parte en el reality show Guerreros 2020, el cual produjo para Televisa la fallecida Magda Rodríguez. Ahora comparten que se convertirán en papás.

Foto de Instagram

Así está la cosa, vamos a ser papás. Ya casi voy para los tres (meses)”, comenta Ferka en el programa de televisión Hoy, donde estuvo acompañada por Christian.

Y en su visita a Hoy, Christian dijo lo que sentía ante la noticia de que sería padre.

Para mi es muy fuerte, una felicidad (el embarazo). Con Frida lo respeto, yo sí quería a la criatura. Para mi, ver que Ferka está embarazada me emocionó. Todo se lo debo a Magda, su madrina, si no fuera por ella, no estaría aquí."

Christian se dio a conocer en el mundo del espectáculo gracias a que fue pareja de Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, con quien tuvo una relación sentimental, de hecho ambos esperaban un bebé que ella decidió abortar debido a una fuerte depresión por la que pasó.

Estrada saltó a la fama por un escándalo relacionado directamente con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Este chico era pareja de la también cantante, sin embargo, ella aseguró que su novio le habría sido infiel con su madre, razón por la que decidió abortar el bebé que tendrían juntos.

Un gran escándalo mediático se hizo en su momento cuando Frida Sofía sacó a la luz que supuestamente su mamá y Christian "se entendían" sentimentalmente hablando y cuando se enteró que esperaba un hijo de él, decidió no tenerlo. En varias entrevistas que le hicieron, entre ellas una de Ventaneando, Frida mencionó que Christian la había traicionado y para qué querría traer un hijo de él, si además no contaría con su apoyo.

Frida Sofía. Foto de Instagram

Frida Sofía gritó a los cuatro vientos que sí se practicó un aborto debido a la falta de apoyo de su entonces pareja, Christian Estrada, y se mostró arrepentida, aunque demasiado tarde. "Si, tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho", dijo también a Ventaneando.

Frida confesó también que comprobó que Christian no mostró interés en su embarazo y por eso acudió al especialista en donde se enteró que tenía cinco semanada de embarazo.

Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, no pude porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí", reveló también Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Frida se ha caracterizado por comentar en sus redes sociales lo que piensa de su familia, incluidos Alejandra Guzmán, con quien está distanciada desde hace más de dos años, y también de Michelle Salas, entre otros, y seguramente dará su opinión en los próximos días acerca de la paternidad de Christian su ex.