A Danna Paola la tachan de "déspota" en las redes por su actitud en entrevista con Yordi Rosado

México. A la cantante y actriz mexicana Danna Paola la están tachando de "déspota" en redes sociales y están arremetiendo fuertemente en su contra, luego de haber dado una entrevista al conductor Yordi Rosado y en la que reveló que en España fue drogada por varios hombres.

El hecho habría ocurrido cuando Danna Paola vivió en Madrid, España, por cuestiones de trabajo, ya que se encontraba grabando la serie de televisión Élite que tanto éxito y proyección internacional le dio.

En un video que circula en Tik Tok, a Danna Paola se le escucha contar específicamente a Yordi cómo es que en una ocasión unos hombres intentaban "ligarla", pero de inmediato trata de alejarlos diciéndoles: 'piérdete', y con ello da a entender que no es una chica "fácil", sin embargo, en redes sociales están escribiendo comentarios como estos:

como caer mal en 10 segundos, "ya se siente Belinda", "Ok Mia Colucci", "una vez la vi en una discoteca en Madrid y a esa hora no pensaba en el estilo.

Y en la citada entrevista con Yordi, Danna Paola le contó al famoso conductor que en España una vez recibió la visita d eun amigo de México y fueron a un antro donde había varios hombres fumando y cuando su amigo fue al baño, ella charló con los chavos y uno de ellos le puso algo a su bebida, luego comenzó a sentirse mareada.

Pero la cantante, al sentirse mal esa noche, decidió retirarse porque se percató que los sujetos intentaron sobrepasarse con ella y no le gustó. "No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital", le dijo a Yordi.

Danna Paola, cantante de temas como Sodio y Calla tú, menciona que esta experiencia se ha atrevido a contarla para que hombres y mujeres tengan conciencia sobre el peligro que puede traer el confiar en extraños. Y en la misma entrevista refiere que realmente ha sido duro llegar hasta el momento en que hoy se encuentra como artista, puesto que ha tenido una vida de mucho trabajo y disciplina ante todo.

Y efectivamente, la cantante, goza actualmente de fama en su carrera y en las redes sociales, pero para lograrla no ha sido de la noche a la mañana, ya que trabaja en la industria del entretenimiento desde que era una niña y participó en telenovelas como Rayito de luz y María Belén, producciones de Televisa.

Según Wikipedia, a sus cinco años de edad, cuando transcurría el año 2000, ya figuraba en la farándula e intervino en su primera telenovela Rayito de luz y actuó con grandes figuras de la actuación como el fallecido Aarón Hernán, la primera actriz Delia Casanova y la también ya fallecida Mariana Levy, quienes eran los protagonistas, y su carrerea musical comenzó cuando niña también al dar a conocer su primer disco Mi globo azul.

Danna Paola ha destacado en el mundo del espectáculo nacional y es indiscutible su talento, puesto que además es compositora de muchos de sus temas, pero también ha figurado en el reality show La Academia, donde se ha desempeñado como coach y ha compartido de sus conocimientos y críticas profesionales como cantante a los participantes.