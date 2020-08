A Eduardo Verástegui lo tachan de hipócrita por respaldar a Donald Trump

México. Al actor mexicano Eduardo Verástegui lo tachan de hipócrita en redes sociales por respaldar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y es que publicó una fotografía en la que aparece al lado de él y comenta que Trump es provida y prohispanos. Tras tal comentario, en redes genera ataques muy fuertes y críticas; “En fin, la hipocresía”, escribe un usuario en Twitter.

Eduardo Verástegui, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Alma rebelde y Tres mujeres, publicó un tuit acompañado de una foto donde aparece con Donald Trump, y también con el vicepresidente, Mike Pence. El famoso cita que el presidente de Estados Unidos apoya a la comunidad hispana, además que es provida.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Hagamos a Estados Unidos y a México grandiosos juntos. Donald Trump y Mike Pence son provida, profamilia, pro libertad religiosa, en favor de la prosperidad de los hispanos y a favor de terminar con el tráfico de menores, escribió Verástegui, quien es originario de Ciudad Mante, Tamapulipas.

Captura pantalla Twitter

Según reporte en distintos portales de noticias, el actor, quien es fundador del movimiento Viva México se reunió con Trump en el marco de la firma de una orden ejecutiva sobre “iniciativa de prosperidad hispana”, pero la publicación de la foto se tomó como un guiño en apoyo al presidente estadounidense como parte de su campaña de reelección.

Dicha publicación supera más de mil 600 comentarios y en ella usuarios escriben varias cosas, entre ellas: ¿Enjaulando a migrantes y dejando a niños en proceso de adopción por la política de separación de familias?", "¿Terminando con #DACA, el cual protege a los soñadores (más de 600,000 mexicanos)?", ""¿Reduciendo las peticiones de asilo y ampliando Permanece en México? Pierde MX”.

Captura de pantalla Twitter

¡Wow! Me sorprende y a la vez no. Trump tiene a niños en jaulas y eso no es pro familia! Apoya a los ricos y no a los hispanos! Arremeda a los des capacitados. Ignora a las minorías. Pregúntale a Trump que versículo sabe de la biblia y verás”, escribe otro usuario.

Por su parte, el actor Mauricio Martínez, además de burlarse de Eduardo dando a entender que no cumplió su promesa de no tener relaciones íntimas antes de casarse, le hizo ver que América es todo el continente y no Estados Unidos.

Sobre la carrera de Eduardo

José Eduardo Verástegui Córdoba es el nombre completo del actor, quien nace el 21 de mayo de 1974, según Wikipedia, y es también productor,, cantante y filántropo mexicano. Antes de iniciar su carrera en la actuación, Verástegui fue uno de los miembros originales del grupo de pop Kairo, con el que grabó dos discos en la década de los años 90, luego lanzó su disco en solitario en 2001, titulado Eduardo Verástegui.

Eduardo Verástegui, actor originario de Tamaulipas. Foto Instagram

A finales de la década de 1990 apareció en algunas telenovelas mexicanas, entre ellas Soñadoras, Una luz en el camino y Alma rebelde. En 2003 protagonizó la película estadounidense Chasing Papi y tres años después coprodujo y protagonizó Bella, película que lo hizo merecedor de varios premios y reconocimientos a nivel internacional.

Y en Estados Unidos ha participado en otras producciones como Charmed, The Butterfly Circus, Paul Blart: Mall Cop 2 y Kevin Can Wait.

Puedes leer: Angélica Rivera estrena "look", pero le hacen ver que se parece a Lucero