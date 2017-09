A Eleazar Gómez lo tachan de borracho, y esto responde

Eleazar Gómez estaría llegando en varias ocasiones en estado de ebriedad a los ensayos de "Sólo para mujeres", eso es lo que rumoró en días pasados un medio especializado en el espectáculo a nivel nacional.

En entrevista con Grupo Fórmula, Gómez respondió al cuestionamiento sobre si es verdad lo escrito anteriormente, y esto contesta:

"No tengo nada que decir acerca de lo que no sé (ríe). Jamás he ensayado en un estado que no sea el profesional. Hay algunos ensayos, como todo los compañeros, no podemos acudir a todos los ensayos, a veces, algunos faltamos por cuestiones de trabajo, no siempre estamos todos en los ensayos pero todos vamos a estar al 100 por ciento para el show".