A Érika Buenfil le llueven ofertas de trabajo en el extranjero, gracias a Tik Tok

México. Érika Buenfil, actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y quien tiene más de cuatro décadas dedicada al mundo del espectáculo, recibe ofertas de trabajo gracias a sus videos en Tik Tok.

Buenfil disfruta de su éxito en Tik Tok y los videos que comparte en dicha plataforma la han colocado en los ojos del mundo, por lo que ha recibido ofertas de trabajo no solamente en México, sino que también en el extranjero.

En entrevista con varios periodistas en Televisa, Buenfil compartió que "le llueven" propuestas de trabajo y por la falta de este afortunadamente no puede quejarse, ya que actualmente trabaja en las grabaciones de su nueva novela Vencer el pasado.

Me han invitado a otros países para trabajar como actriz y conductora, o sea, bien padre, no he parado, ahora tengo mucho trabajo y yo sin tocar puertas", comenta Érika.