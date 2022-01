A ‘Exatlón’ entras siendo una persona y sales siendo otra: Jair Cervantes tras ser eliminado

Sinaloa, México. El curso acelerado que ha tomado la quinta temporada de 'Exatlón', con eliminaciones dobles cada semana, es algo que ha sorprendido no solo al público del reality de Azteca uno, sino también a los propios participantes, algunos de ellos que han tenido que esforzarse al máximo para permanecer en la competencia.

Precisamente, Jair Cervantes, uno de los últimos refuerzos para el equipo de Guardianes, logró una destacada participación, sin embargo, el acelerado curso detuvo su preparación y se convirtió en uno de los más recientes eliminados.

Auténtica revelación

Jair Cervantes entró a 'Exatlón' el pasado mes de diciembre, y apenas una semana después de integrarse se anunció que el domingo 30 de enero será el final del reality. “Llego como refuerzo en un momento ya crucial, los últimos meses, prácticamente a la recta final y todavía aceleran el proceso de esta travesía, y todos se quedan sorprendidos, me quedo yo también en shock, porque quería más tiempo para adaptarme realmente”, señala vía telefónica para DEBATE.

“Sí fue una noticia impresionante para todos, pero en cuanto (Antonio) Rosique da la noticia, todos hicimos ese cambio de chip y dijimos ‘ya es la recta final, ya hay que darle con todo’. Y muy contento con mi participación, fue complicado porque no es fácil estar con los mejores atletas desde el día uno o incluso atletas que ya tienen más temporadas ahí, pero contento con mi rápida adaptación”, agrega el futbolista.

Jair Cervantes se convirtió en una revelación dentro del equipo de Guardianes en 'Exatlón'.

El joven de 21 años fue toda una revelación para los seguidores del programa, pues en la segunda semana de estancia se mantuvo como el atleta con mayor porcentaje de rendimiento del equipo rojo.

Llego, empiezo a hacer puntos, entonces creo que eso aportó mucho para que la familia roja me apoyara.

La esperanza que le dio al equipo de Guardianes hizo que se ganara el rápido cariño de la audiencia, quienes el viernes pasado, durante su salida, hicieron tendencia ‘LAST MATCH JAIR” en Twitter. “Salgo del Exatlón y quedo impresionado, muy agradecido con todo México, con todas esas personas que me apoyaron, que confiaron, que creyeron en mí, con todas las personas que hicieron videos, fotos, realmente muy agradecido”, expresa el originario de Jalisco.

Incluso, los seguidores pidieron ver al llamado Angry Bird desde el día uno en una próxima temporada del reality, y el atleta revela que, sin duda, le gustaría regresar. “Muchos me dijeron que no merecía salir, Rosique incluso me lo dijo en ceremonia, en mi despedida, y claro que me gustaría estar en una temporada desde el día uno, poderme adaptar todo ese tiempo y sí me quedé con esa espinita de mi salida. Si me llegan a invitar a otra temporada, diría un ‘sí’, superseguro, entonces esperemos que se pueda venir”.

Experiencia que marca

Dejando de lado los circuitos y la competitividad, Jair Cervantes apunta que 'Exatlón' les deja a los participantes “más de lo que se ve”. “Entras siendo una persona y sales siendo otra; valoras muchas cosas, desde el agua caliente, la comida, el tener contacto con el exterior, te encuentras contigo mismo, realmente ahí haces una familia con los atletas. Los circuitos te divierten, el tiro, realmente es una experiencia única, creo que irrepetible y sí deja mucho, es lo que más atesoro, lo que Exatlón te hace crecer como persona”.

Jair Cervantes espera volver desde el día uno en una próxima temporada de 'Exatlón'.

A pesar de que el equipo rojo ya está muy compacto, frente a un equipo azul donde aún permanecen un alto número de participantes, Jair cree firmemente que veremos al menos un rojo en la final y espera que el mayor número de Guardianes se puedan colar a la última semana. “Confío en que Nataly va a llegar a la final y va a ser campeona”, puntualiza sobre una de sus compañeras.