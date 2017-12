A Facundo le daban estos millones por tuitear en elección

En medio de las elecciones, algo de lo que ha sido partícipes es de la relación de políticos con gente del medio artísticos para sus campañas electorales, participando en spots, acompañándolos a sus giras o simplemente escribir en redes sociales unas palabras mencionando a los participantes de equis partido.

Se sabe que hace unos días Facundo visitó la Universidad Iberoamericana para dar una conferencia de prensa en la que reveló algunos momentos del espectáculo en donde él ha protagonizado “escándalos”, distorsionando la información para lograr captar la atención de los espectadores de la empresa televisiva.

Dentro de esta charla hubo una mención que hizo publica respecto a un pago que se le ofreció por una propuesta en apoyo a un partido verde.

“A mi me ofrecieron 2 millones de pesos por dos tuits del PVEM, yo no tengo precio les dije porque si no me odiaría la gente, mejor me ganó ese dinero inventando mis mamadas y quedó menos peor”, mencionó.