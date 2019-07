A Grettell Valdez le atribuyen un hijo con Ricky Martin

La actriz Grettell Valdez comparte en Instagram siempre imágenes de ella y su hijo Santino, y en una que coloca recientemente, un fan le hace ver el gran parecido que tiene el niño con Ricky Martin, por lo que la cuestiona si no será de él.

No cabe duda que los fans de Grettel Valdez siempre están atentos a cada detalle de sus publicaciones, y como ejemplo, el que le hace ver uno luego de ver colgada en Instagram una fotografía de Grettell al lado del pequeño.

Él y yo, ¿qué tan débiles podemos llegar a ser, cuando de verdad queremos mucho a alguien?, escribe Grettell, mientras que un fan le señala: "¿Estás segura que no es hijo de Ricky Martin? Se parece más a él que ti o a Pato".

El mismo fan le hace ver que tuvo un hijo guapísimo. El pequeño es hijo de Grettel y del conductor de televisión y actor Patricio Borghetti. En el pasado fueron pareja y ahora él vive en pareja con Odalys Ramírez, mientras que Grettell secasó a finales de 2018 con el empresario Leo Clerc.

Patricio Borghetti y Grettell Valdez se enamoraron casi a primera vista y en cuestión de meses se casaron. Ambos participaron en una telenovela en el extranjero y a su regreso a México, comenzaron a conocerse ya de casados.

En el programa de televisión "Venga la Alegría", donde Patricio participa como conductor, hizo varias revelaciones sobre su relación con Grettell, con quien tuvo un hijo. Contó, por ejemplo, que vivió momentos de dolor cuando se separó de ella hace ya 10 años.

Los tres motivos de estrés más grandes son: muerte de un familiar, divorcio y mudanza, y yo estaba pasando por los tres al mismo tiempo, colapsé, no podía. No me daba la cabeza para procesarlo, para enfrentarlo."