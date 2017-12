"A Jenni Rivera la mataron": Raúl de Molina

Durante esta semana Raúl de Molina estuvo como invitado en el programa Despierta América, y fue ahí donde El Gordo hizo una comprometedora revelación.

Justo cuando estaban recordando aquella famosa entrevista en vivo en la cual Jenni Rivera se levantó y se fue del programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina no pudo evitar hablar del día en el que la cantante murió.

Incluso confesó que ahora cree que el fallecimiento de La Diva de la Banda, no fue un accidente.

“Jenni era muy amiga mía, Jenni era única, me acuerdo cuando se levantó y se fue del programa y después en otra ocasión que yo no estaba en el programa, también se enojó por lo que le habían hecho con otra persona que estaba en el programa, pero yo creo que eso es lo que hace que Jenni Rivera sea lo que fue, que la gente lo quería tanto porque podía hacer cualquier cosa”, dijo visiblemente afligido a Alan Tacher y Francisca Lachapel.

Y agregó que aún le cuesta trabajo aceptar su muerte:

“A mí me afectó muchísimo cuando ella murió y todavía no lo creo, ese día que me llaman (para decirme) que Jenni murió, fue horrible, llegué a la casa de la familia, fui de los únicos que los pude entrevistar, no sabía qué decir”.