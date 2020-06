A Karla Panini la culpan del sismo en CDMX y también de la pandemia

A Karla Panini, exintegrante de Las Lavanderas junto con la fallecida Karla Luna, no la dejan en paz usuarios en Internet, y ahora, tras el sismo en Ciudad de México este día martes 23 de junio, la culpan de él, al igual que de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Internautas "la agarran" de nuevo en contra de Karla Panini, este día, y afirman que ella es la culpable del sismo de 7.5 que alarmó a todas las personas de la Ciudad de México y algunos estados de la República Mexicana.

A través de Twitter, los followers muestran lo creativos que son y también publican sus mejores memes para "atacar" a la actriz y comediante Karla Panini, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y que ha sido tema de conversación durante los tres últimos años, tras la muerte de Karla Luna, ocurrida en septiembre de 2017.

Recién me doy cuenta que tal vez no habría sismo ni alerta de tsunami si alguien no se hubiera metido con él marido de su mejor amiga ���� Ctpm karla panini! pic.twitter.com/eDoQGkPJ9n

Karla Panini se ha convertido en "la comidilla" de medio mundo desde hace más de cinco años, cuando se hizo público que tuvo una relación con Américo Garza, quien era el exesposo de Karla Luna, su supuesta mejor amiga y compañera en Las Lavanderas.

Karla Panini y Américo Garza dieron una entrevista al programa Primer Impacto de la cadena Univisión, y ella aseguró que en septiembre de 2017 Karla Luna, cuando esta se encontraba en los últimos días de su vida, le dio el perdón por lo que ocurrió entre ellas.

En la misma entrevista, Panini revela que le preocupa la seguridad de sus hijos Gabriel (fruto de su matrimonio con Óscar Burgos "El Perro Guarumo") e Isabella (hija de Américo Garza).

He recibido mensajes de que 'ojalá a tu bebé le dé cáncer, los vamos a encontrar y le vamos a echar ácido a ti y a Gabriel, porque te lo mereces', entonces yo tengo miedo no tanto por mí, sino por mis hijos."

Américo Garza, por su parte, asegura que lo que está ocurriendo fue organizado por la familia Luna, por intereses económicos, ya que supuestamente están preparando una serie de televisión que hablará sobre la fallecida Karla Luna.

Y en una entrevista anterior con Gustavo Adolfo Infante, Karla Panini le expresó que no hablará más de Karla Luna, y lo que pasó entre ellas, incluyendo a Américo, su esposo.

Es un tema que yo ya dejé pasar, yo no voy hablar de alguien o de algo que ya sucedió, con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré. Eso es parte de mi pasado y no me importa si alguien me cree o no me cree."