Estados Unidos.- Hace apenas unos días, la socialité estadounidense Kylie Jenner reveló que está en la dulce espera de su segundo hijo, junto a su novio, el rapero Travis Scott, el padre de su primogénita Stormi Webster, que fue tendencia en las redes sociales tras la noticia.

Luego de dar a conocer la noticia, Kylie ha decidido compartir algunas fotografías a través de Instagram, donde ha evidenciado que la maternidad es lo suyo y le sienta de maravillas, imágenes que por supuesto fueron elogiadas por sus millones de seguidores.

En las fotografías se puede apreciar a Kylie Jenner posando con un vestido en color blanco, un atuendo muy a su estilo que combinó con una gabardina del mismo color, tacones altos y lentes oscuros, desatando todo tipo de comentarios.

A Kylie Jenner le sienta de maravilla la maternidad y estas fotos son la prueba

La joven influencer y estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians fue la sensación luego de compartir las primeras fotografías oficiales de su segundo embarazo, logrando más de diez millones de me gustas y bastantes comentarios.

Es el segundo embarazo de la empresaria y fundadora del imperio de belleza Kylie Cosmetics y ya sus seguidores afirman que le sienta de maravilla el embarazo, comentarios que, sin duda, fueron aceptados por la familia Kardashian-Jenner, que en más de una ocasión lo ha comentado.

Kylie, hace apenas unos días, dio a conocer que ya estaba en la dulce espera de su segundo hijo, que no era para nada una sorpresa, ya que se rumoraba que estaba en encargo y sus hermanas fueron las que hicieron de esto un rumor mucho más fuerte.

La pequeña Stormi Webster será muy pronto la hermana mayor, ya que Kylie Jenner parece tener alrededor de unos cinco meses de gestación, sin embargo, no ha detallado más sobre su embarazo, ni los meses, fecha de nacimiento, sexo del bebé, ni mucho menos el nombre que tendría, será cuestión de esperar.