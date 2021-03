A "La Bebeshita" la operan de emergencia; por poco y le explota un implante de sus senos

México. A "La Bebeshita" la tuvieron que operar de emergencia, lo cuenta ella misma en entrevista con el programa de televisión Mimí Contigo, y todo porque por poco le explota uno de sus implantes de seno; afortunadamente salió bien de la operación y ya se recupera satisfactoriamente.

Daniela Alexis, "La Bebeshita", quien se hizo famosa en el programa de televisión Enamorándonos, fue ingresada a una clínica particular de Ciudad de México después de que uno de sus implantes de seno estuvo a punto de explotar, esto después de colocarse uno de estos aparatos.

Y es la misma Daniela quien cuenta que repentinamente sintió un fuerte dolor en su busto, fue al doctor que la había opreado y le dio antibióticos, sin embargo las molestias siguieron y finalmente se decidió que sería operada; de no haberlo hecho, habría estado a punto de morir.

"La Bebeshita" cita que visitó a un especialista y le dijo que el implante estaba mal colocado, y de no haberse atendido con tiempo, hubiese perdido uno de sus senos. A través de sus redes sociales también narra la horrible experiencia por la que pasó y no se la desea a nadie.

Además le pide a sus seguidores que no vayan con cualquier médico en este tipo de situaciones, y que es mejor ir con un especialista para evitar algún problema de salud, como le pasó a ella. Las cirujías de bajo costo pueden perjudicar bastante, como fue su caso.

Con esto de las operaciones uno se emociona y muchas veces no pregunta lo que debe, luego llegan las consecuencias. Por poco se me sale el implante porque me lo pusieron mal, hace como tres meses fui con mi cirujano actual y me hizo reconstrucción, además me detectó una infección, y ahí empezó todo. Se me empezó a deformar la piel...".