A Laura Bozzo "se le pasó" su cita para la vacuna contra Covid-19, ¡dos veces!

Fueron ya dos citas las que Laura Bozzo había hecho para recibir su dosis de la vacuna contra Covid-19, sin embargo, a la peruana se le fueron las dos fechas.

La polémica conductora Laura Bozzo en su momento había mostrado bajo interés en recibir la vacuna, y aunque parece ya haber cambiado de idea, la también abogada no siente que esta le sea urgente todavía.

Y es que la peruana, por una razón o por otra, no ha acudido a las dos citas que había fechado para finalmente recibir su dosis para protegerse del Covid-19.

Según recoge El Universal, la conductora, quien ya debió haber recibido la vacuna por su edad (68 años), tuvo dos motivos para no acudir a las citas que había programado para vacunarse.

La primera de estas, en Acapulco, Guerrero, al acudir se le informó que la vacuna que recibiría sería la proveniente de China, Sinovac, por lo que prefirió esperar y recibir otra, por la baja efectividad que se presume de esta.

En la segunda ocasión, asegura, por culpa de sus fanáticos. Al acudir al centro de vacunación, Laura Bozzo se encontró con muchas personas que querían acercarse a ella, por lo que prefirió retirarse.

“Tampoco puedo arriesgarme a ir a una cola donde todo el mundo me pide una foto y donde yo se las voy a dar, porque yo abrazo y beso a todo el mundo porque si no fuera por la gente, yo no sería nadie”, dijo la peruana.