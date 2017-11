A Leti Calderón la hacen engordar y cancelan la telenovela

Con motivo de iniciar un nuevo proyecto por parte de la empresa Televisa, la guapa actriz Leticia Calderón subió ocho kilos luego de que la televisora le pidiera dicho propósito con la justificación de que debía dar realismo al nuevo personaje que iba a interpretar.

Ese nuevo proyecto estaba contemplado para enero del 2018 pero las cosas no salieron como ella lo esperaba.

Una publicación compartida por leticia calderón (@leticiacalderontv) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 1:25 PDT

De acuerdo con la información publicada por la revista TVNotas, la artista mexicana se comprometió con Televisa para subir los ocho kilos y así poder interpretar a la protagonista de la telenovela que saldría el primer mes del año entrante, la cuál llevaría el nombre de “Renacer”.

Entre los protagonistas para el que sería el nuevo elenco junto con Calderón se encuentran: Pablo Lyle, Alejandra Barros y Rafael Sánchez Navarro.

Siempre no y le cancelan

Cuando comenzó con la dieta que le ayudaría a lograr su objetivo de subir los ocho kilogramos demás, la empresa de San Ángel decidió cancelar todo el proyecto.

Una publicación compartida por leticia calderón (@leticiacalderontv) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 3:55 PDT

Y lo peor del caso es que solo le ofrecieron una disculpa por haber influido en el drástico cambio de su metabolismo.

El verdadero problema para Lety no era la apariencia de verse mal a causa de la subida de peso o algo por el estilo, sino que la misma actriz había bajado un mes atrás diez kilos debido a un accidente que sufrió, por lo tanto estaba muy agusto con el peso que contaba hasta que la televisora la contacto.

“Nada que ver; al contrario, me están pidiendo que suba, pues quieren a una mujer que esté descuidada, aunque no delgada; que tenga su carne, hijos y una vida un tanto sedentaria de ama de casa.

Televisa pidió a Lety Calderón engordar 8 kilos ¡y a la mera hora le salieron con esto! https://t.co/sR8N0Fnlqs pic.twitter.com/gaJ5f7oTW9 — Revista TVNotas (@TVNotasmx) 23 de noviembre de 2017

Así que aprovecharé para comer todo este fin de año y engordar feliz y sin problema”, fueron las palabras que recogió la misma revista días antes de que se le informará sobre la cancelación de Televisa.

“Es que creo que con una botarga se pierde credibilidad. No tengo inconveniente con subir seis u ocho kilos, siempre me he mantenido en mi peso, que es de 55 a 58. Llevo una dieta balanceada y me gusta alimentarme bien”, añadió Leticia Calderón.