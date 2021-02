A Livia Brito le pegó fuerte "la depre" y confiesa cómo hizo para salir de ella

México. La actriz Livia Brito, quien pronto comenzará a grabar su nueva telenovela La desalmada, una producción de José Alberto Castro para Televisa, comparte en entrevista con Despierta América que durante 2020 estuvo deprimida varios meses, pero por fortuna pudo salir de ese cuadro depresivo.

Livia Brito, actriz originaria de Cuba y quien lleva años viviendo en México, donde hace su carrera artística, cita que hizo varios cambios en su vida para combatir la depresión que sufrió y en parte le dejó el hecho de saber de la existencia de la pandemia por Coronavirus-19.

Sí hubo un tiempo en que me deprimí, por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer."