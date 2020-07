A Manuel "El Loco" Valdés le regresó el cáncer

Ciudad de México, 4-Jul-2020 .-Manuel "El Loco" Valdés volvió a sufrir con el cáncer, ya que hace unos meses, el tumor cerebral que en 2017 le había sido extirpado, regresó, informaron familiares.

Iván Valdés, nieto del comediante Manuel "El Loco" Valdés, de 89 años de edad, dijo que fue su abuelo quien había pedido mantener en secreto su delicado estado de salud, por eso nadie de la familia había dado alguna declaración al respecto.

El consanguíneo reveló al programa "Ventaneando" con Pati Chapoy, que "El Loco" comenzó a tener dificultades en la percepción, que veía cosas inexistentes, y debido a eso descubrieron que el tumor había reaparecido.

El día de su cumpleaños (enero) tenía una semana en que había terminado su tratamiento de radiaciones, le tuvieron que hacer radiaciones porque el tumor le brotó hacia adentro, por eso no se le veía nada."

Iván cita también que el tumor le empezó a causar daños de percepción, veía cosas que no, y él y su familia pensaba que era como broma, porque antes tenía esa clase de reacciones.

Y de repente nos dimos cuenta que algo no estaba bien, lo checó el doctor y le detectaron que le había regresado. No estaba muy contento y no quiso platicarlo", manifestó.