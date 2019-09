A Martha Higadera se le salen los mocos delante de Chris Evans

La actriz Martha Higadera sin duda vivió un momento “trágame tierra” y que nunca olvidará y muchos de sus seguidores, pues cometió un acto vergonzoso delante de dos de los hombres más deseados del mundo, los actores Keanu Reeves y Chris Evans.

El oso de su vida lo confesó durante una entrevista en un programa de Unicable, donde contó a detalle cómo es que se le salió un moco enfrente de los actores mientras filmaba una escena de una película.

La actriz comienza contando que el oso de su vida ocurrió cuando tenía que hacer una escena en una alberca, en la que debía sumergirse, salir coquetamente del agua, caminar y provocar la envidia de los presentes para después recibir un beso del actor Keanu Reeves, quien la cubriría con una toalla, para después llegar a una mesa donde se encontraba Chris Evans.

Chris Evans. EFE

Sin embargo la escena no salió cómo el director de la película esperaba y Martha Higadera tampoco, y es donde la actriz detalla su bochornoso momento: a la actriz se le había salido un moco mientras nadaba pero nadie le avisó hasta que terminó la escena, la cual era de esperarse que la repitieran.

Keanu Reeves. EFE

“Yo soy chaparrita, traigo mi bikini y no toco el fondo de la alberca, entonces digo: 'mta' y ahí estoy flotando. Acomodan la cámara que me seguía y el director dice: 'acción'. Nado, llego a las escaleras y me acuerdo que tenía que verme sexy y el cuate que se me tenía que quedar viendo, se queda en shock. Llega Keanu y me envuelve y me da un beso en la frente. Me contoneó paso por el de las hamburguesas, llegó a la mesa y el Capitán América se me queda viendo y preguntó ¿qué pasa?, ¡tienes un moco!”, me gritaron.