A Noelia no le importa el que dirán se pone leggins transparentes sin nada abajo

Noelia de 41 años de edad causó euforia total al ponerse unos leggins transparentes, pero sin ponerse nada abajo, pues estaba dándole publicidad a su ya exitosa cuenta de Only Fans, donde le va de maravilla a la mujer originaria de San Juan, Puerto Rico y es que la rubia le ha invertido mucho tiempo a dicha red social donde derrocha pasión total.

Regresando con el video de Noelia, alcanzó más de 150 mil reproducciones y se puede ver a la también cantante midiéndose los leggins los cuales se le ven de maravilla, pues cuando hablamos de invertirle tiempo a Only Fans, quiere decir que la famosa se la llevan en el gimnasio para fortalecer el físico que tiene, en especial sus piernas, las cuales se le ven de maravilla.

Vente conmigo... vente a jugar conmigo subscríbete Ahora y entra Ya a mi OnlyFans. TE ESTOY ESPERANDO! Usa el link en mi perfil y podrás ver todo, escribió Noelia en el video el cual no dura ni siquiera 15 segundos pues el misterio para saber que fue lo que pasó después en el video de Noelia hizo que más de uno de sus seguidores de Instagram se registraran a su portal.

Además Noelia se la pasa muy bien sacando su lado coqueto, pues le gusta como se ve cuando se pone leggins o vestidos, pero eso no es todo, pues sabe que su rostro vale oro, es por eso que lo cuida demasiado y más cuando la van a entrevistar, pues la fama de Noelia es tan grande que todo mundo ha querido saber que fue de su vida en los últimos años.

Otra de las cosas por las que Noelia es muy admirada, es porque no se deja de nada ni de nadie, pues como muchos saber los artistas están expuestos al hate, pero a la intérprete de Tú, no le hacen ninguna grosería, por lo que en más de una ocasión Noelia se ha peleado con ellas, incluso ha defendido a otras personas que no son del todo amigos de la artista, pero es que en realidad tiene un corazón lindo.

Noelia también es considerada una mujer muy centrada, pues quienes ya la conocen, saben muy bien de lo que tratan los temas de conversación de Noelia, los cuales por lo regular son de trabajo, ya que la puertorriqueña siempre ha sido una mujer muy movida que lucha por lo que quiere y es lo que le quiere dejar a sus fans quienes siempre han apoyado su carrera.

"Para vender oferta bien el producto para disfrutar, es un principio de mercadotecnia, abusada", "Que hermosa mujer como tú no hay nada igual diosa del Olimpo Dios te bendiga y te proteja siempre con todo mi cariño y ser feliz con tu belleza y hermosura de mujer que dios hizo tan preciosa y bella como una princesa hermosa mujer", le escriben a Noelia.

Por otro lado en los ratos libres de Noelia, ella es fanática de pasear por la playa en su flamante coche, pues es una mujer que vive al máximo su vida, por si fuera poco el no haber convertido en madre es algo que no le afecta para nada, ya que la también modelo se siente tranquila por como es su estilo de vida hoy en día.

Cabe mencionar que Noelia se está casado con el empresario Jorge Reynoso, con quien ya tiene varios años de relación, y lo que ha sorprendido a muchos es que el señor no es para nada celoso cuando su esposa sube ese tipo de contenido a redes sociales donde causa euforia total.

