A Roger González la pandemia lo ha renovado e inspirado

Se dice afortunado de hacer diversos proyectos dentro de la industria del entretenimiento en televisión, radio, doblaje en cine, teatro y más. Él es el Rogelio González-Garza Gámez, conocido como Roger González, quien en entrevista con periódico EL DEBATE habla sobre su carrera, de los motores que han impulsado e inspirado sus decisiones y su próxima celebración de cumpleaños junto a diez famosos, y a la que el público podrá acceder a la vez de donar para una noble causa.

Surgen proyectos dentro de una pandemia. En el videoenlace, el actor, cantante, conductor y locutor nacido en Monterrey, Nuevo León, se confiesa feliz por las oportunidades que se le han presentado en el medio del espectáculo.

“Me apasiona muchísimo entretener, contar historias, estar frente a cámara. Creo que he sido muy afortunado”.

A lo anterior se suma una nueva faceta que está explorando... la escritura. Hace dos años publicó su primer libro titulado Que la magia continúe, ahora se encuentra en el proceso del segundo que quiere presentar a principios del 2021. En él compartirá recomendaciones y claves para que te veas y sientas mejor independientemente de la edad.

Una publicación compartida de ROGER GONZALEZ (@rogergzz) el 25 May, 2020 a las 7:26 PDT

“Esto (la escritura) sí es una novedad para mí, nunca lo había hecho y fue una gran oportunidad de expresarme de otra manera con el público que ha crecido conmigo y afortunadamente a la gente le gustó mucho esta nueva faceta mía. En dos o tres meses (Que la magia continúe) ya era best seller en México, así que creo que todavía tengo un buen camino por explorar por el área de la literatura”, apuntó.

Su próximo libro se suma a los otros proyectos que ha desarrollado esta cuarentena, aunque en su caso es de la parte de la población que le tocó vivirla trabajando, porque dice que la “televisión en vivo es en vivo. No hay forma de detenernos e incluso ni una pandemia nos para, ahí estamos (en el matutino Venga la Alegría) y creo que es el compromiso de nosotros como artistas o comunicadores estar en la pantalla pase lo que pase, informando y entreteniendo. ¿Es riesgoso?, sí puede ser riesgoso, pero cumplir con tu profesión de manera muy profesional creo que da mucha satisfacción”.

Los conductores y equipo del programa de TV Azteca atravesaron por una situación complicada a inicios de la cuarentena cuando el conductor Patricio Borguetti dio positivo a COVID-19.

Por una noble causa. Muchos lo ubican por programas como Zapping Zone, de Disney Channel, High School Musical: El desafío o actualmente por Venga la Alegría, pero su universo crece, porque protagonizará este miércoles 15 de julio, a las 19:00 horas (horario de la Ciudad de México) una divertidísima celebración de cumpleaños que será transmitida virtualmente con un objetivo filantrópico.

“(’Los juegos inflables del hambre’) es una gran competencia, un gran show de un formato muy complejo, porque es un show completamente en vivo con cámaras robóticas. Son inflables gigantescos de 50 metros en los que competiré contra 10 famosos. Estoy bien emocionado, además de hacer mi cumpleaños público, porque podamos aportar para la iniciativa REEM para reactivar el entretenimiento y la música en nuestro país”, destacó.

Los personajes que competirán contra Roger son Karime Pindter, Daniel Sosa, Kuno, Ilika Cruz, Nasser Ferreiro, Maruka (Fontes Show), Nadia Ferreira, Ismael Zhu, Daniela Obregón, Nashla y los youtubers La Pedacera.

Cambio de chip. Continúa con mucho trabajo y a la espera de poder regresar a grabar sus dos shows para YouTube, Roger González Show y Roger González Presenta, este último dice que ha sido imposible de grabar, porque se hace en un teatro y por el cierre de estos aún no se tiene acceso.

Dentro de su apretada agenda la pandemia le dio una lección, le enseñó a detenerse un poco, porque explica que vivía muy acelerado y todo el tiempo en el trabajo, además se dio la oportunidad de regresar a la cocina, que le gusta y disfruta mucho.

Una publicación compartida de ROGER GONZALEZ (@rogergzz) el 23 May, 2019 a las 4:29 PDT

Dice que le gustaría volver a hacer teatro y cine, sin embargo, este último demanda mucho tiempo y le frenaría sus otras actividades, por lo que de momento no lo haría, pero no lo descarta para más adelante.

“Es normal. La gente entre más acceso tiene a ti, más quiere saber, y más ahora con las redes sociales, yo lo entiendo porque estoy desde chiquito en esto. Por ejemplo el tema de la edad es un misterio que tienen desde que trabajaba en Disney Channel y se me hace muy divertido que unos ponen una edad, otros otra, entonces ya lo hacemos de broma y lo dejamos en el misterio”.

Ante el crecimiento del interés de los fans por la vida personal de las figuras públicas, como la reciente tendencia que surgió en redes sociales a propósito de su edad, explica que lo considera normal, porque las redes son como estar en una vitrina.

“Me encanta tener la posibilidad de llegar a millones de personas y poder inspirarlos. Compartir quizás los viajes que es una de mis pasiones, inspirarlos por alguna historia de un personaje a través de un libro. Eso me gusta el poder tocar el corazón de las personas es algo que no se puede borrar y me hace muy feliz”.