A Sabrina Sabrok le niegan una nueva cirugía para proteger su vida

México. A Sabrina Sabrok le niegan una nueva cirugía estética para proteger su vida. Son los médicos del reality show Botched quienes le hacen saber tal decisión, y luego de que ella les comparte el número de operaciones a las que se ha sometido durante su vida.

Sorprendidos se quedaron los médicos del reality show Botcher, tras escuchar el relato de Sabrina Sabrok, respecto a cuántas operaciones se ha sometido para mejorar su apariencia, y deciden no intervenirla, para proteger y cuidar su vida de una complicación.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Sabrina, quien es originaria de Argentina, quería operarse los ojos y darles forma, pero los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif le rechazaron su propuesta.

En algunos videos que circulan respecto al citado reality show puede verse cómo Sabrina negocia con los médicos, pero estos se niegan a atenderla y le hacen ver que existe un riesgo latente que expondría su salud.

He tenido 50 cirugías plásticas en todo el cuerpo, en la nariz, en los labios, en los ojos, de todo. Desde la cabeza hasta los pies, pero mis ojos se ven así, como cansados, porque la cirugía no me dejó como yo quería; quiero que me los hagan extremos, en ojos de gato", cuenta Sabrina.