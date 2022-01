A Sabrina Sabrok se le paraliza el rostro por abusar del uso de botox

México. Por tanto botox que Sabrina se pone en su rostro ya ha comenzado a pagar "factura", puesto que sufre de parálisis, lo comparte en entrevista con el programa de televisión Hoy Día, de Telemundo.

Sabrina ha confesado en varias entrevistas que vive obsesionada con su belleza y lucir mejor cada día, también que se ha sometido a varias cirugías y ha gastado mucho dinero en ellas y también en tratamientos.

Sabrina reconoce que semana tras semana se ponía botox y ahora que su doctora le mandó a hacer un análisis en la cara, no le dio buenas noticias. "Me dijeron que tenía una parálisis en el lado derecho por tanto botox y relleno.”

La famosa modelo y yotuber argentina radicada en México también cita en la misma entrevista que para curarse tiene que acudir con frecuencia a “un lugar donde me van a hacer ultrasonidos, láser y un montón de cosas".

Foto de Instagram

Lorena Fabiana Colotta Sabrok, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Sabrina Sabrok, actualmente se dedica al elaborar contenido erótico para sus redes sociales, pero lamentablemente las cirugías que se ha hecho ya han comenzado a causarle serios problemas en su salud.

Además, Sabrina evoca a su juventud en la que trabajaba como maestra de música y jamás pasaba por su mente la idea de hacerse cosas en el cuerpo. “Después todo fue cambiando cuando empecé a trabajar en televisión, a ganar dinero para poder gastar en cirugías”, añade.

Sabrina manifiesta que los tratamientos faciales a los cuales se ha sometido en los últimos meses ya le están dando serios problemas de salud.

“En la cara me puse mucho botox y mucho relleno en los labios, eso se me fue por la cara y hace que no pueda sonreír bien, así normal, siento como un tirón”.

Sabrina tiene 50 años de edad, según información en su biografía, y es considerada la celebridad con los pechos más grandes del mundo, puesto que se ha realizado múltiples operaciones de aumento de pecho.

Sabrina Sabrok ha destacado como cantante, actriz, actriz pornográfica, modelo de glamour y presentadora de televisión; actualmente radica en México.