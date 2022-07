¿A Sergio Sepúlveda de "Venga la alegría", se le negó el acceso al funeral de Fernando del Solar?

El pasado fin de semana, los amigos y familiares más cercanos de Fernando del Solar, le dieron el último adiós en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Cumpliendo con su última voluntad, su cuerpo fue velado durante un par de días y posteriormente, fue cremado. Sus cenizas serán lanzadas al mar. De momento, las conservará su viuda Anna Ferro, en la casa que compartieron en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, a Sergio Sepúlveda, quien trabajó muchos años con Fernando del Solar en el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, se le negó el acceso al funeral.

Según el conductor del programa "De primera mano" en Imagen Televisión, la persona que fungió como mánager de Fernando, tomó la decisión sobre quien podía entrar y quien no.

Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba. Que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron entrar, a lo mejor les caía gordo, no lo sé, pero no lo dejaban entrar.