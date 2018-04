A Toño Lizárraga la suerte le sonríe

Mazatlán.-A cuatro años de haber iniciado su etapa como solista tras dejar La Original Banda El Limón, Toño Lizárraga ha emprendido un vuelo firme que le ha permitido ahora ir por su tercer disco, el cual espera tener listo en mayo próximo, e incluye melodías de Hernán Sillas, Abraham López, Édgar Quiñónez, Omar Alfano, Gabriel Flores, Ariel Barreras, entre otros, según reveló en entrevista con EL DEBATE. Adelanta que su nuevo corte promocional lleva por título Cómo te quiero, autoría de Ariel Barreras.

Foto: Maribel Arredondo

Cuatro años de lucha



El artista, que ya tiene cuatro años como solista, comparte que en su nuevo disco también incluirá canciones de su autoría. Recordó que La Original le grabó Soledad, Para ti, Arráncame el corazón, Vas a llorar y Esta vez. La última pieza la grabó la banda con Amaury Gutiérrez.

“Han sido años de aprendizaje y de desprenderse, eso es lo más importante. No podemos ser niños toda la vida, todo tiene un ciclo, han sido tiempos maravillosos, me siento libre y eso no tiene precio.”

Cambio importante



Comparte que una de las cuestiones que más se han hecho presentes es ganarse la credibilidad de la gente, hacerlo solo, no con el respaldo de una agrupación, “poder que la gente crea en ti, que vayan a los shows a verte”.

Indicó que cuando un intérprete sale de una agrupación, los fans piensan que van a ver el mismo espectáculo que hacían con la banda. Por su parte da un show muy completo y con sus propias canciones, algunas de su autoría.

“Cuando salí de la agrupación fue para hacer una banda, la cual se llamaba Son de Tambora, pero a varias empresas no les pareció promover una banda desde cero, les interesaba Toño Lizárraga y su banda. En ese tiempo quería producir, meter otras dos voces para estar más tiempo en mi casa, pero los tiempos de Dios son perfectos.”

�� jajajaja Una publicación compartida de Toño Lizarraga (@tonolizarraga1) el Mar 23, 2018 at 6:22 PDT

Sufrió siendo solista



Indica que al dejar la Original Banda El Limón hubo una etapa en que no tuvo trabajo, pero con el paso de los días la situación cambió.

“Como uno viene acostumbrado al trabajo constante, tenemos la idea que ya me conoce la gente, me van a contratar rápido, pero volvemos a lo mismo, empezamos de cero, tienes que hacerte un catálogo. Los empresarios te preguntan qué haces aparte de cantar los éxitos de la banda en la que estabas.”

Externa que su decisión de salir de la agrupación fue por la falta de interés tanto de él como de las personas que estaban al frente de la misma.

“Pensaron que era un capricho el quererme salir. Ya no me sentía parte del equipo, de la agrupación. Hubo un desenamoramiento. No puedes estar en una agrupación hipócritamente, ni por la fama, ni por el dinero.”

Trayectoria



Comparte que gran parte de lo que ha logrado como artista y el aprendizaje se lo debe a don Salvador Lizárraga, quien fuera líder de la agrupación por varios años y uno de los fundadores. Agradece también a las otras agrupaciones que le abrieron las puertas antes de estar en La Original, entre ellas, Los Arámburos de El Limón, Los Nuevos Forasteros y a la banda Lizárraga, hoy Estrellas de Sinaloa. Ahora puede presumir que tiene 23 años de carrera.

Toño Lizárraga. Foto: Maribel Arredondo.

Cantará en su Mazatlán



En su etapa de solista se presentará por primera vez en Mazatlán en un evento masivo, y lo hace en La hora municipal, y ofrecerá un show muy especial.

Cantará parte de sus éxitos, pero también interpretará melodías icónicas de la música sinaloense. Alternará con otros cantantes, entre ellos Arturo Roque e Israel Valdez. Un ballet folclórico también actuará ese día tan especial.