A Yalitza Aparicio la quieren ver como Cleopatra

El actor mexicano Rodrigo Murray le hace una especial sugerencia a Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma", de Alfonso Cuarón. Le pide que demuestre su nominación a un Óscar 2019, en la terna "Mejor Actriz", y haga papeles como el de "Cleopatra".

Según Rodrigo Murray, la actuación que Yalitza Aparicio hizo en "Roma" fue mínima, y no se conforma con ello, por eso le pide que se atreva a darle vida en el cine o la televisión a personajes que le exijan mucho como actriz, y pone como ejemplo a "Cleopatra".

Rodrigo Murray le solicita a Yalitza, quien es originaria de Oaxaca, que se entregue más a la actuación y se profesionalice dentro de ella.

De acuerdo con Javier Poza en su programa de Grupo Fórmula, Murray habló en días pasados sobre el fenómeno internacional de Yalitza Aparicio y dijo:

Que el hecho de saber clavar un clavo, no te hace carpintero”.

Al aclarar esta declaración, el actor afirma a Poza que es en referencia al trabajo y la sobrexposición que ha tenido Yalitza por su trabajo en la película de Alfonso Cuarón.

El actor asegura que no ve mal la actuación de Aparicio, sin embargo, le gustaría que se reconociera de la misma manera “la partida de lomo” de Marina de Tavira, ya que ella lleva años con su carrera como actriz.

Yo simplemente pondría el mismo reflector con alguien como Marina, ‘decir ojo aquí hay actriz que se ha partido el lomo’”, dijo Murray.

Y el hijo del también actor Guillermo Murray dice que no ve mal la nominación al Óscar de Yalitza, pero le pide que ahora tome ma´s en serio su carrera como actriz y demuestre su verdadero talento.

¡Gracias a todos los que nos mandaron ayer su cariño y su apoyo desde México! Y gracias siempre compañera ... @YalitzaAparicio pic.twitter.com/9qg79JSfSc — Marina de Tavira (@MarDeTavira) 25 de febrero de 2019

A mí Yalitza, no me parece que sea mala actriz, lo que pasa, es que la manifestación en sus trabajos ha sido, por no decir mínima, única."

El actor sostiene sobre Yalitza Aparicio que tiene un futuro por delante con el simple hecho de haber sido nominada al Óscar, pero ahora también le toca “demostrar”, que es digna representante de esa consideración por parte de la Academia.