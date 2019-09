A Yuri la despiertan con un sensual baile en su cama

A la cantante Yuri, quien es originaria de Veracruz, e intérprete de éxitos musicales como "Es inútil ya", "Detrás de mi ventana" y "El apagón", la despiertan con un sensual baile en su cama, y sorprendida pregunta: "¿Qué es eso?"

uri coloca en su cuenta de Instagram un video en el que se aprecia en su habitación, durmiendo, y de repente aparece frente a ella alguien bailando muy sensualmente. Se trata del personaje "Shreck", montado por computadora.

Por supuesto que se trata de una broma, la cual seguramente armó la misma Yuri. Gracias a efectos de la computadora, "Shreck" aparece repentinamente en la cama y despierta a la famosa cantante de su dulce sueño.

Varios artistas amigos suyos de inmediato reaccionan ante el contenido que coloca en Instagram, entre ellos Consuelo Duval, Edith Márquez, Luz Elena González, Ana Torroja y Patricia Manterola.

Yuri promociona actualmente el tema "Una mentira más". Se trata de un dueto con la también cantante española Natalia Jiménez y el cual forma parte de su disco "México de mi corazón".

En declaraciones a la prensa en Ciudad de México, Yuri reveló que cantar este tema le hizo recordar una relación sentimental que tuvo en el pasado con un hombre casado.

Yuri, quien tiene 55 años de edad, confesó que tuvo una relación con un hombre casado, la cual duró 4 años, sin embargo, decidió terminarla por que “le cayó el 20”, que no le estaba haciendo bien.

He estado tanto tiempo contigo, no te decides, estás con la esposa, estás conmigo, no me gusta compartir a mi hombre con nadie”, dijo la veracruzana para el programa 'De primera mano'.