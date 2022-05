"A como pude sacamos la noche", Ricky Muñoz de Intocable, aclara lo ocurrido en show en Plaza México

La agrupación estadounidense de origen mexicano de música tejana/norteña, Intocable, como parte de su gira "Modus Operandi Tour 2022", llevó a cabo un concierto sold out en la Plaza México (también conocida como Monumental Plaza de Toros México), en la CDMX. Momentos después de haber comenzado el show ante miles y miles de personas, el vocalista Ricky Muñoz tuvo unos problemas de salud y el concierto debió pausarse por varios minutos.

Al vocalista y líder de Intocable se le bajó la presión, debido al exceso de trabajo que la agrupación ha tenido. Ricky Muñoz fue bajado del escenario y atendido de inmediato por un equipo de paramédicos.

Los minutos pasaban y el público comenzó a ponerse un poco impaciente, al no saber lo que estaba ocurriendo. Ante la situación, una persona subió al escenario para informar que el concierto de Intocable no se cancelaría y pidió paciencia, en lo que el cantante se recuperaba.

"Me van informando que a Ricky Muñoz le bajó la presión, lo acaban de subir a la ambulancia, aquí está, lo están tratando de animar, paciencia solamente. No se va a ir Intocable, se está recuperando Ricky Muñoz, ya que ha tenido varios días, durante varias semanas y no ha descansado absolutamente nada".

Algunas personas comenzaron a emitir chiflidos, por lo que esta persona pidió que se calmaran y en vez de chiflidos, pidió porras para el cantante de 46 años de edad y originario de Zapata, Texas, Estados Unidos.

Momentos después, Ricardo Muñoz regresó al escenario y con el profesionalismo que lo caracteriza, continuó con el show, interpretando los grandes éxitos de Intocable.

A través de su cuenta en Twitter, aclaró que no se desmayó como varios medios de comunicación publicaron, y agradeció por todas las muestras de cariño.

"Aclarando lo de anoche, si me sentí mal, pero jamás me desmayé, esta semana iré a evaluarme y espero que todo salga bien. Gracias a todos los que se preocuparon y a como pude sacamos la noche de anoche, eternamente agradecido con todos".

Sus fans le enviaron sus mejores deseos y le reconocieron su entrega. "¡Qué noche! Me hicieron volver al maravilloso pasado, gracias mil por volver al escenario", "no cualquiera vuelve a salir, te admiro, ánimo. Como siempre la música hizo que todo valiera la pena", "cuídese mucho, descanse lo más que pueda, muchas bendiciones", "ahí estuvimos y gracias por tu profesionalismo, estuvo buenísimo el concierto, que te recuperes muy pronto" y muchos mensajes más ha recibido.

Hace unos días, Intocable ofreció dos grandes conciertos en Los Mochis, estado de Sinaloa, México, como parte de su "Modus Operandi Tour 2022".