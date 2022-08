¿A cuánto asciende la fortuna de Madonna, la Reina del Pop?

Madonna es una de las cantantes más legendarias de todos los tiempos, no por nada, es considerada la "Reina del Pop". La revista estadounidense Rolling Stone (conocida como la "Biblia de la música"), la describe como ícono musical sin comparación y la artista femenina de pop más famosa que jamás haya vivido.

Es una artista en toda la extensión de la palabra, protagonista de muchas controversias, como su beso con la cantante Britney Spears, durante el opening de una de las entregas de los MTV Video Music Awards, o cantar "Live to tell" en el Confessions Tour, simulando estar crucificada como Jesús.

Madonna Louise Ciccone, de 63 años de edad y originaria de Bay City, una ciudad ubicada en el condado de Bay, en Míchigan, Estados Unidos, no solo tiene una grandiosa carrera como cantante, sino también como compositora, actriz y empresaria.

Las canciones de Madonna son verdaderos himnos de la cultura pop: "Like a virgin", "Material girl", "Papa don't preach", "Like a prayer", "Vogue", "Hung up" y muchos más. Además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock, ha obtenido múltiples entradas en el Libro Guinness de los récords, destacando el título de la solista más exitosa y de mayores ventas de todos los tiempos.

A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria artística, Madonna ha logrado cosechar una gran fortuna, gracias a los diversos álbumes de estudio que ha grabado, a sus giras mundiales, a las películas que ha protagonizado y más.

De acuerdo a la revista estadounidense Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, la fortuna de Madonna asciende a los 575 millones de dólares, ocupando el lugar número 47, de las mujeres estadounidenses que se convirtieron a sí mismas en millonarias.

Forbes publica que Madonna, una de las grandes divas del pop de todos los tiempos, ha ganado, solo con sus giras mundiales, 200 millones de dólares. Durante su carrera, ha llevado a cabo 11 giras:

The Virgin Tour (1985)

Who's That Girl World Tour (1987)

Blond Ambition World Tour (1990)

The Girlie Show (1993)

Drowned World Tour (2001)

Re-Invention World Tour (2004)

Confessions Tour (2006)

Sticky & Sweet Tour (2008-2009)

The MDNA Tour (2012)

Rebel Heart Tour (2015-2016)

Madame X Tour (2019-2020)

Forbes dio a conocer con respecto a la fortuna de Madonna, que además de los millones de dólares que ha ganado, por los álbumes lanzados desde fines de la década de los 80's, esta icónica celebridad, recibió muy buenos ingresos al protagonizar películas como "Shanghai Surprise", "Evita" y "Body of evidence" (en este proyecto cinematográfico, obtuvo un pago de 2.5 MDD).

Su basta fortuna, también se debe por las colecciones de ropa que ha lanzado con reconocidas marcas como Dolce & Gabbana y H & M. Asimismo, hace unos años, Madonna invirtió alrededor de 80 millones de dólares en bienes raíces y más de 100 millones en arte.

El tener todos estos millones en sus cuentas bancarias, le permite a Madonna darse todos los lujos que desee, así como darle una vida de comodidades a sus seis hijos: Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stelle y Estere.